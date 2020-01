Haïti commémore dix ans de tremblement de terre dévastateur avec colère et amertume

Haïti se souvient ce dimanche des dizaines de milliers de personnes décédées lors du tremblement de terre dévastateur du 12 janvier 2010, tandis que la douleur est mêlée de colère et d’amertume face aux efforts de reconstruction ratés et à l’instabilité politique persistante du pays.

Des milliers d’Haïtiens se sont rassemblés dans les églises du pays pour célébrer des messes à la mémoire des victimes.

Le président d’Haïti, Jovenel Moise, accompagné de membres de son gouvernement et en présence de diplomates étrangers, a participé à une livraison de fleurs à l’extérieur de la capitale, Port-au-Prince, où sont enterrés des milliers de personnes tuées dans le séisme.

“Nous avons mangé ensemble, nous avons dormi ensemble, nous avons pleuré ensemble, nous avons prié ensemble” après le tremblement de terre, a rappelé Moise. Mais maintenant, at-il ajouté, “la haine et la discorde ont rempli nos cœurs … Aujourd’hui, nous avons besoin de cette solidarité, de cette unité”.

Lorsque Moise est apparu, un groupe de manifestants anti-gouvernementaux s’est approché pour protester, signe de ressentiment au sein de la société face aux échecs du gouvernement et des groupes d’aide internationale depuis le tremblement de terre dévastateur d’il y a 10 ans.

Pendant environ 35 longues secondes, un tremblement de terre de magnitude 7 a transformé la capitale, Port-au-Prince, et les villes voisines de Gressier, Léogâne et Jacmel en ruines poussiéreuses, tuant plus de 200 000 personnes et en blessant 300 000 autres.

Plus de 1,5 million d’Haïtiens se sont retrouvés sans abri, laissant les autorités de l’île et la communauté humanitaire internationale face à un défi colossal dans un pays dépourvu de registre foncier ou de règles de construction.

“Cela a été une décennie perdue, totalement perdue”, a expliqué à l’. l’économiste haïtien Kesner Pharel.

“La capitale n’a pas été reconstruite, mais notre mauvaise gouvernance n’est pas de la seule responsabilité des autorités locales; au niveau international, nous n’avons pas vu de mécanisme de gestion de l’aide qui permette au pays d’en bénéficier.”

Les milliards de dollars promis par les donateurs internationaux dans les semaines qui ont suivi la catastrophe semblent avoir disparu, alimentant l’amertume des survivants qui sont aujourd’hui exposés aux mêmes dangers qui existaient avant le tremblement de terre.

– “Au point de départ” –

“Dix ans plus tard, nous constatons une concentration encore plus importante de la population dans la région métropolitaine”, a déclaré Pharel.

“Si nous avions un tremblement de terre de même ampleur, les résultats seraient les mêmes, car il n’y avait pas de suivi dans la plupart des maisons reconstruites.”

“Le pays n’a jamais été reconstruit et nous sommes revenus au point de départ”, a-t-il déclaré.

Le tremblement de terre a détruit des centaines de milliers de maisons, ainsi que des bâtiments administratifs et des écoles, sans parler de 60% du système de santé.

Une décennie plus tard, la reconstruction du principal hôpital du pays reste incomplète et les organisations non gouvernementales peinent à compenser les nombreuses carences de l’État.

“Après le tremblement de terre, nous avons vu un grand nombre de cas de polytraumatismes, avec un grand nombre de blessures. Maintenant, nous avons dû rouvrir le centre de traumatologie, bien que les blessures n’aient plus la même origine et, malheureusement, plus de 50% des blessés que nous voyons maintenant sont victimes de tirs », a déclaré Sandra Lamarque, chef de mission de Médecins sans frontières en Haïti.

– Des protestations qui ne cessent

Haïti a également été touchée par une grave crise socio-politique.

Au cours de l’été boréal de 2018, des scandales de corruption impliquant le président Moise et tous les gouvernements post-séisme ont provoqué une réaction forte et violente.

Les manifestations ont été principalement menées par des jeunes – plus de la moitié des habitants d’Haïti ont moins de 30 ans – qui vivent avec peu de possibilités d’emploi dans un pays marqué par une insécurité croissante au milieu d’affrontements fréquents entre gangs armés.

Les manifestations anti-gouvernementales se sont étendues aux villes de tout le territoire, paralysant la vie quotidienne entre septembre et décembre de l’année dernière.

La faiblesse de l’État, exposée au monde après le séisme, n’a fait que croître: les élections à l’Assemblée nationale prévues pour novembre n’ont tout simplement pas eu lieu, ce qui signifie que le mandat de la chambre basse expirera lundi.

Sans un parlement qui fonctionne, le président Moïse, qui est fouetté non seulement par ses opposants politiques mais aussi par une grande partie de la population civile, aura désormais la possibilité de statuer par décret.