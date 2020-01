Hamilton annonce un don de 500 000 dlrs pour aider les animaux en cas d’incendie Australie

LONDRES, 9 janvier (.) – Le champion du monde de Formule Un, Lewis Hamilton, a déclaré jeudi qu’il donnerait 500 000 $ pour le sauvetage et les soins des animaux touchés par les incendies de forêt qui ont ravagé l’Australie.

Le Britannique, devenu un célèbre militant écologiste, a publié sur ses réseaux sociaux une vidéo d’un koala sauvé au milieu des incendies, qui ont fait 26 morts et jusqu’à 1 milliard d’animaux morts ou blessés.

“Je suis profondément attristé de savoir que plus d’un milliard d’animaux en Australie ont eu une mort douloureuse, sans issue, ce n’est pas de leur faute”, a déclaré Hamilton dans un communiqué. “Mon amour pour les animaux n’est pas un secret et je ne peux m’empêcher de pleurer pour les animaux sans défense qui seraient morts jusqu’à présent, poussant certaines espèces à l’extinction.”

Le pilote de 35 ans a exhorté ses 14 millions de followers sur Instagram et 5,6 millions sur Twitter à “se joindre à moi pour réfléchir à l’impact que nous avons sur notre planète”.

“Travaillons ensemble pour apporter de petits changements et encourager notre famille et nos amis à faire de même, afin que nous puissions aider à changer la direction que nous allons prendre”, a ajouté Hamilton, qui a déclaré que son don irait à Wires Wildlife Rescue, WWF Australie. et les services d’incendie en milieu rural.

