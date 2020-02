Harrison Ford revient à Hollywood pour sortir “The Call of the Wild” | Culture et divertissement

Harrison Ford a reculé sur le Hollywood Walk of Fame (États-Unis) pour sortir son nouveau film “The Call of the Wild”, basé sur le roman classique du même nom publié en 1903 et placé dans la chaleur de la ruée vers l’or américaine.

“L’histoire parle de notre relation avec la nature, cette fois entre un humain et un chien. Mais le chien représente le monde naturel tout entier”, a déclaré Ford lui-même à Efe quelques minutes avant la projection du film pour la première fois dans le théâtre El Capitan, où Disney présente la plupart de ses projets.