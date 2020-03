Harry et Meghan disent au revoir à la royauté avec un message émotionnel “La chose la plus importante en ce moment est la santé et le bien-être de tout le monde”, ont-ils déclaré. Le couple s’est installé cette semaine aux États-Unis

Harry et Meghan, jusqu’ici ducs de Sussex, font leurs adieux à la royauté avec un message émotionnel.

Il reste peu d’heures au couple pour se séparer définitivement de ses véritables obligations, puisque la responsabilité prend fin le 31 mars.

Mais juste avant, ils ont décidé d’envoyer un message d’adieu émotionnel qu’ils ont publié sur le compte Instagram officiel, identifié comme Sussex Royal.

Cette marque, pour cent, doit cesser de l’utiliser à partir de demain à la demande de la reine.

«Comme nous pouvons tous le ressentir, le monde semble actuellement extrêmement fragile. Cependant, nous sommes sûrs que chaque être humain a le potentiel et la possibilité de faire une différence, comme on le voit maintenant dans le monde, dans nos familles, nos communautés et celles qui sont en première ligne, ensemble, nous pouvons nous élever les uns les autres pour nous donner Compte de la plénitude de cette promesse. »Ils ont commencé par évoquer la pandémie de coronavirus.

“La chose la plus importante à l’heure actuelle est la santé et le bien-être de tous dans le monde et la recherche de solutions aux nombreux problèmes qui sont survenus à la suite de cette pandémie.”

«Alors que nous trouvons tous le rôle que nous devons jouer dans ce changement global et le changement des habitudes, nous concentrons ce nouveau chapitre pour comprendre comment nous pouvons le mieux contribuer. Bien que vous ne nous voyiez peut-être pas ici, le travail continue. »

Et ils ont terminé en remerciant: «Merci à cette communauté, pour le soutien, l’inspiration et l’engagement partagé pour le bien dans le monde. Nous espérons vous reconnecter bientôt. Ils ont été super! Jusque-là, prenez bien soin les uns des autres. “

À la fin du texte, ils ont utilisé un single: “Harry et Meghan” comme signature.

Au milieu de leur déclaration, ils déclarent qu’ils ne seront plus vus par ce moyen; mais ils n’indiquent pas quelle sera la nouvelle forme de communication qu’ils auront avec leurs disciples.

Récemment, au milieu de la crise de Covid-19, on a appris que le couple avait quitté le Canada pour déménager à Los Angeles, en Californie. Précisément, la ville de l’industrie du divertissement aux États-Unis.

Avec des informations d’Agencia México

Donald Trump attaque Harry et Meghan après avoir quitté la royauté (PHOTO)

Le président Donald Trump a assuré dimanche que les États-Unis ne paiera pas pour la sécurité des ducs de Sussex, du prince Harry et de Meghan Markle, qui ont déménagé, selon les médias américains. et du Royaume-Uni, du Canada à Los Angeles, en Californie.

«Je suis un grand admirateur de la Reine et du Royaume-Uni. J’ai été informé que Harry et Meghan, qui ont quitté le Royaume-Uni, résideraient de façon permanente au Canada. Maintenant qu’ils ont quitté le Canada pour venir aux États-Unis, cependant, les États-Unis ne paiera pas pour votre protection de sécurité. Ils doivent payer! », A déclaré Donald Trump sur son compte Twitter.

Cette semaine, plusieurs médias ont révélé que le couple avait changé de résidence pour s’installer à Los Angeles, Californie (USA), capitale de l’industrie du divertissement.

Selon une exclusivité publiée par le magazine People et le journal The Sun, ils auraient déménagé dans le sud de la Californie plus tôt que prévu en raison de la crise des coronavirus, afin d’empêcher la fermeture des frontières d’affecter leur vie professionnelle aux États-Unis. Depuis qu’ils vivaient au Canada jusqu’à maintenant.