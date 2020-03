Harry et Meghan exigent «de l’empathie et de la gentillesse» pour le coronavirus

Harry et Meghan envoient un message sur le coronavirus Le couple a déclaré que cette pandémie “ne s’unit pas au niveau mondial” Royalty annonce le premier membre infecté par COVID-19

Harry et Meghan exigent “de l’empathie et de la gentillesse” envers le coronavirus, tandis que le prince Albert de Monaco est positif.

Le prince Harry et sa femme, Meghan, exhortent les gens à faire preuve “d’empathie et de gentillesse” envers le coronavirus.

Le couple a visité Instagram mercredi pour publier une déclaration pleine d’espoir.

“Ce sont des temps incertains. Et maintenant, plus que jamais, nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin les uns des autres pour la vérité, pour le soutien et pour nous sentir moins seuls pendant un temps qui peut honnêtement être assez effrayant », a commencé le texte.

«Ce moment est un véritable témoignage de l’esprit humain. On parle souvent de compassion. Toutes nos vies en sont affectées d’une manière ou d’une autre, unissant chacun de nous à l’échelle mondiale », ont-ils déclaré.

“La façon dont nous nous approchons les uns des autres et nos communautés avec empathie et gentillesse est incontestablement importante en ce moment”, ont-ils ajouté.

En outre, Harry et Meghan ont déclaré à leurs abonnés qu’ils partageraient des informations fiables et informeraient le public des pratiques sûres et saines.

«Nous partagerons des informations et des ressources pour nous aider à naviguer dans l’incertitude: de la publication d’informations et de faits exacts par des experts de confiance à la découverte des mesures que nous pouvons prendre pour nous maintenir, ainsi que nos familles, en bonne santé, et travailler avec des organisations qui peuvent soutenir notre état d’esprit. et le bien-être émotionnel ».

À la fin de ce mois, le Sussex n’utilisera plus ses titres royaux et cherchera une nouvelle vie de liberté financière en Amérique du Nord.

Pendant que Harry et Meghan parlent du coronavirus, un membre de la royauté est positif

Harry et Meghan cherchent des moyens d’aider les gens à faire face à la situation entourant COVID-19.

À l’époque, le Palais princier a signalé que le prince Albert de Monaco avait été testé positif pour le coronavirus.

Dans le communiqué, la maison royale explique que le prince avait subi le test plus tôt dans la semaine.

Ils ont ajouté que “son état de santé n’est pas un sujet de préoccupation” et qu’il continue de travailler et de communiquer avec les membres du cabinet.

Pendant ce temps, votre médecin personnel et les spécialistes de l’hôpital de Monaco surveillent votre santé.

Le Prince Albert de Monaco, 62 ans, devient le premier chef d’État infecté, a rapporté le Daily Mail.

L’industrie du divertissement au cœur de la pandémie

De la recherche de moyens pour aider les autres à s’abriter sur place à l’annulation d’événements, voici un aperçu de certaines des façons dont l’industrie du divertissement réagit à la propagation du coronavirus, dont la plupart des gens se remettent mais qui Il peut provoquer des maladies graves chez les personnes âgées et celles présentant des conditions médicales préexistantes.

Par exemple, l’acteur hollywoodien Kevin Bacon essaie de promouvoir la sécurité en encourageant ses partisans à rester à la maison.

Bacon s’est rendu sur son canapé et sur son compte Twitter pour faire une vidéo.

Dans ce document, il suggère aux autres de faire de même et d’étiqueter six personnes avec le hashtag #IStayHomeFor.

«Tu me connais, non? Techniquement, je ne suis qu’à six degrés de vous », explique Bacon dans sa vidéo.

“Le contact que vous établissez avec quelqu’un et le contact que vous établissez avec une autre personne peuvent rendre malade la mère, l’épouse ou le grand-père de quelqu’un.”

Salut tout le monde, maintenant c’est tellement important de RESTER À LA MAISON et de garder nos distances avec les autres. Rejoignez-moi et postez une vidéo ou une photo avec un signe comme celui-ci, avec #IStayHomeFor, en disant pour qui vous restez à la maison, et taggez 6 amis. Travaillons ensemble pour rester à la maison et nous protéger mutuellement. pic.twitter.com/ybv63bE42t

– Kevin Bacon (@kevinbacon) 18 mars 2020

Il dit qu’il reste entre autres à la maison pour sa femme, l’actrice Kyra Sedgewick.

“Puisque nous sommes tous connectés à différents degrés, croyez-moi, je sais, nous pouvons travailler ensemble pour rester à la maison et passer le mot”, explique Bacon.

Avec des informations de AP et Daily Mail