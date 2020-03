Harvey Weinstein testé positif pour le coronavirus

Harvey Weinstein, condamné à 23 ans de prison pour abus et viol, a été testé positif au virus COVID-19Selon des responsables liés au système pénitentiaire de l’Etat de New York, ils ont confirmé ce dimanche au site américain Deadline.

Weinstein, qui a eu 68 ans jeudi dernier, est isolé au centre correctionnel de Wende, une prison à sécurité maximale à la périphérie de Buffalo, dans le nord de l’État de New York, ont déclaré dimanche des responsables locaux. Il est l’un des deux détenus du centre pénitentiaire qui ont été testés positifs, selon la Niagara Gazette, un journal local d’Albany, qui a publié la nouvelle.

Variety a indiqué que le Département des services correctionnels et de surveillance communautaires de l’État de New York ne commenterait pas Weinstein en raison de la politique de confidentialité de ses détenus, mais a confirmé à la publication qu’il 43 000 prisonniers à travers l’état, il y a 2 cas confirmés de coronavirus, COVID-19. Les deux cas se trouvent à Wende (la prison où se trouve Weinstein).

Des responsables familiers avec sa situation ont déclaré à des médias tels que Deadline, Variety et Daily Mail que Weinstein aurait été infecté lors de son entrée dans le système pénitentiaire de l’État mercredi dernier depuis l’île Rikers, une prison de New York, où il a été emprisonné après sa condamnation le 11 mars.

Un mois dernier, un jury a reconnu Weinstein coupable de viol et d’abus sexuels contre son ancienne assistante Miriam Haley et l’actrice Jessica Mann. L’ancien producteur hollywoodien a été condamné à 23 ans dans un procès qui a attiré l’attention du monde entier au milieu du mouvement #MeToo né en 2017 en raison des premières plaintes contre le magnat du cinéma.

Le gouverneur de New YorkAndrew Cuomo a rapporté ce dimanche 4 812 nouveaux cas de coronavirus dans l’état, ce qui ajoute plus de 15 mille infections et 114 décès à cause de la pandémie. Parmi ces cas, 6 927 correspondent à la ville de New York, qui est consolidée comme foyer principal du virus dans le pays.

Le coronavirus a tué plus de 100 personnes aux États-Unis au cours des dernières 24 heures, portant le chiffre de 389 morts dimanche sur les 278 enregistrés à la même heure samedi., selon le décompte de l’Université Johns Hopkins, utilisé comme référence nationale.

Les États de New York (114 morts), de Washington (94 morts) et de la Californie (28 morts) sont les plus durement touchés par la pandémie, qui a infecté au moins 30 000 personnes aux États-Unis.

Lors de la conférence quotidienne de la Maison Blanche, le président Donald Trump a annoncé le déploiement de 4 000 postes médicaux d’urgence dans des points chauds de coronavirus à travers les États-Unis. L’agence de gestion des urgences de la FEMA établira des stations médicales à New York avec 1 000 lits, en Californie avec 2 000 lits et à Washington avec 1 000 lits supplémentaires.