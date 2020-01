Haute couture à l’Est: un défilé de pur glamour avec les meilleurs créateurs

Punta del Este vêtue de haute couture dans la septième édition du Six O’Clock Tea, l’événement créé par Carminne Dodero qui promeut le design argentin, régional et international. Le rendez-vous était dans un hôtel 5 étoiles à La Barra où des centaines de personnes étaient présentes et a suivi le défilé dirigé par María Freytes.

Dans cette édition, le célèbre designer argentin: Fabián Zitta a clôturé le défilé. En outre, des designers nationaux tels que Boutique Celebré, Caro Sosa, La Dolfina, La Mer, Lucila Cerviño et Rossi, Caro & Mery, entre autres.

La marque Caro & Mery, des designers Caro Sosa et María Garavilla, a été présentée pour la première fois, un succès des Six O’clock puisqu’ils se sont rencontrés lors d’une des éditions précédentes dans lesquelles Mery a défilé en tant qu’influenceur pour la marque Caro Soda C’est ainsi qu’est née cette marque de tissus intervenus.

Des influenceurs reconnus ont défilé lors de l’événement: Lina Cameli, Zoe Bertona, Val Mayorca, Nuria López, Puli de María, Melina Carballo, Angie Landaburu, Carmela Castro Ruiz, Milagros Gregorini et Marina Señuk.

Caro Sosa a présenté sa collection Croisière haute en été avec des vêtements en soie et des cotons bio; Il y avait des silhouettes très marquées, super féminines dans les tons argent, vison et sable, idéales pour aller à la plage et chercher la nuit.

Pour sa part, Celebré Boutique C’est une marque, féminine, sexy pour une femme qui ne passe pas inaperçue, et avec de la personnalité. Dans cette collection, ils ont montré de nombreux transparents, décolletés et franges de soie, accompagnés de broderies délicates, de soies plissées et languissantes.

Fabian Zitta Il était l’un des grands invités, et a présenté sa collection inspirée des années 70 et du mythique Studio 54 à New York avec des couleurs stridentes sur des silhouettes qui témoignent d’une grande sensualité.

Les ressources lors de la conception de cette collection sont également marquées par le sceau de Fabian Zitta: coupes géométriques, plis, gaze et satins enveloppés de soie naturelle. Le violet, le rose et l’or sont ceux choisis pour encadrer cette collection en pur disque.

Un autre des grands qui ont défilé était Rossi, qui montre les femmes de manière autonome à travers les costumes classiques traditionnellement associés aux hommes, la queue, le jacque ou le smoking.

Presque toutes ses créations sont faites de crêpe streech et de soie naturelle comme la mariée. “Nous recherchons des pièces polyvalentes, en tant qu’architecte, la fonctionnalité du produit est quelque chose de fondamental et j’en cherche beaucoup, malgré le fait qu’il s’agisse de costumes, les poches sont suffisantes”, a-t-il déclaré.