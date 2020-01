Hawaï est un banc d’essai pour voir si les énergies renouvelables peuvent répondre aux demandes d’énergie de pointe

Un appareil donné sous le nom quelque peu déroutant de «PV peaker plant» peut-il commencer à résoudre certains des problèmes énergétiques liés au climat les plus pressants du pays?

C’est une question avec laquelle les services publics, certains États et, plus récemment, le ministère de l’Énergie ont commencé à se débattre. Parmi les chefs de file de cette exploration technologique, il y a les îles ensoleillées d’Hawaï.

Au cours des quatre dernières années, alors que l’administration Trump s’est concentrée sur la relance de l’industrie houillère du pays, AES Corp., une société américaine; une coopérative rurale d’électricité; et la Marine a lancé des systèmes régionaux sans émissions qui remplacent de grandes quantités d’électricité à partir de combustibles fossiles.

Ce sont des panneaux solaires couplés à des systèmes de contrôle, de stockage et de distribution plus efficaces et plus agiles. Ils peuvent stocker de l’électricité à énergie solaire, puis l’utiliser pour répondre aux périodes de pointe de la demande d’électricité le soir (16 h à 22 h) et tôt le matin (6 h à 9 h) lorsque le soleil diminue ou commence tout juste à se développer.

L’une de ces usines de production de disjoncteurs est opérationnelle sur Kauai, la quatrième plus grande île d’Hawaï, et une autre sera probablement achevée d’ici la fin de cette année. Maintenant, Hawaiian Electric, la société qui exploite les trois plus grands services publics de l’État, a décidé de compléter les expériences de l’État. Il pèse 75 propositions, dont beaucoup utilisent le stockage de l’énergie solaire, éolienne et d’autres technologies relativement nouvelles.

Le stockage d’énergie renouvelable est une entreprise en pleine croissance. Un récent rapport du National Renewable Energy Laboratory (NREL) indique que les nouvelles installations ont bondi de 93% au troisième trimestre de 2019. Plusieurs des propositions les plus récentes remplaceraient les deux plus grandes centrales électriques existantes d’Hawaï d’ici 2024. Elles brûlent actuellement du pétrole et du charbon.

Hawaiian Electric et les régulateurs de l’État espèrent faciliter la transition cette année avec des plans visant à intégrer davantage de centrales électriques renouvelables équipées de stockage à quelque 80 000 systèmes solaires privés sur les toits – le plus haut ratio de logements solaires aux États-Unis. Parmi les avantages potentiels, il y aurait des niveaux considérablement réduits d’émissions de dioxyde de carbone et un carburant beaucoup plus propre pour une population croissante de voitures électriques à mesure que l’utilisation d’énergies renouvelables se répand dans les îles.

“Beaucoup doit être mis en place pour que tout cela fonctionne”, a déclaré Jim Alberts, vice-président directeur de la planification stratégique pour Hawaiian Electric, dans un communiqué. Mais il a ajouté qu’un signe de progrès est qu’Hawaï sera bientôt “bien au-delà de la moitié du chemin” pour atteindre son objectif d’être 100% dépendant des énergies renouvelables d’ici 2045.

Cela peut être le changement d’énergie le plus étonnant pour Hawaï depuis 1881, lorsque le roi Kalakaua s’est rendu à New York pour rencontrer Thomas Edison chez lui pour voir sa remarquable ampoule à incandescence. Quelques années plus tard, Edison a également suggéré une formule prometteuse pour une batterie lithium-ion.

Son idée de batterie n’a eu aucun impact à l’époque, mais les ampoules l’ont fait. Le roi Kalakaua est retourné à Honolulu pour ériger son palais Iolani en 1882. Quatre ans plus tard, il l’a électrifié, ce qui en fait l’une des premières résidences royales au monde à scintiller avec l’invention apparemment magique d’Edison. Les réverbères électriques d’Honolulu sont venus ensuite, en 1888.

Mais par rapport à d’autres États, Hawaï a trouvé que la rentabilité de la production d’électricité était lourde. Il a longtemps eu les prix de l’électricité les plus chers du pays. C’est parce que l’État n’a pas de pétrole, de gaz naturel, de charbon ou de grands fleuves qui peuvent fournir de l’énergie hydroélectrique.

L’essentiel de son combustible pour les centrales électriques, principalement le diesel, a dû être importé du continent américain. Certains petits générateurs ont brûlé les déchets des cultures sucrières pour produire de l’électricité.

Woody Rubin, président d’une filiale d’AES, une société internationale d’électricité basée à Arlington, en Virginie, qui a assemblé la centrale photovoltaïque (pour le photovoltaïque), se retrouve toujours à le décrire comme un «nouveau jouet» qui invite les gens à commencer à «jouer avec ça.”

Sa filiale, située à Boulder, au Colorado, a trouvé un endroit intéressant pour jouer. Il a construit une version plus petite de son premier système de stockage électrique solaire sur le campus Flatirons à proximité de NREL, où les chercheurs travaillent sur les problèmes d’intégration du réseau électrique.

Là, NREL, une filiale du ministère de l’Énergie, avait réalisé son propre «jouet». Il s’agit d’une installation informatique de haute performance, d’un très grand ordinateur couplé aux données et même d’une source d’alimentation qui peut imiter les caprices d’un réseau électrique régional donné.

«Nous avons pu tester cet appareil comme s’il se trouvait à Hawaï», a déclaré Przemysaw Koralewicz, ingénieur de recherche NREL.

Rubin a introduit un modèle de système de stockage de batteries et développé un système de contrôle utilisant des dispositifs appelés onduleurs qui changent le courant continu stocké dans les batteries en courant alternatif qui pourrait être transmis sur le réseau électrique de Kauai et, en même temps, maintenir ses limites de tension requises.

AES a ensuite fait venir des clients intéressés. L’un d’eux était la coopérative de services publics de l’île Kauai, qui voulait un générateur solaire sophistiqué et une installation de stockage. Cela a aidé Rubin à bricoler la conception et a accepté d’acheter de l’électricité si AES acceptait de posséder et d’exploiter l’usine. Ce projet a été achevé l’année dernière dans une ancienne plantation de sucre de 150 acres.

Un certain nombre d’événements ont stimulé l’accord, notamment la forte baisse du prix des grandes batteries au lithium-ion et la demande croissante des consommateurs d’énergie solaire à mesure que son prix chutait. En juin dernier, l’Edison Electric Institute, qui représente le secteur privé américain de l’énergie, a décerné à AES son premier prix pour «l’intégration de cellules photovoltaïques et de stockage à une échelle sans précédent pour transformer la production d’énergie renouvelable variable en une énergie sûre, fiable et facilement distribuable».

En acceptant le prix, Andrés Gluski, président et chef de la direction d’AES, a déclaré que le projet avait prouvé que le stockage solaire plus peut fournir “une énergie renouvelable 24h / 24” et remplacer “les formes traditionnelles de production d’électricité sur de nombreux autres marchés à travers le monde”.

Gluski a suggéré que le premier objectif serait de remplacer des centaines de centrales conventionnelles au pétrole et au gaz, mais les experts du NREL affirment que le marché des pics solaires sera plus large que cela parce que les panneaux solaires peuvent être assez grands pour aider les services publics à réduire leurs fossiles. les besoins en carburant pendant la journée également.

Une énergie propre et épanouie à Hawaï

Les centrales électriques que les gens des services publics appellent des pics existent depuis de nombreuses années, mais personne ne semble savoir exactement combien d’entre elles sont utilisées à un moment donné. Les services publics exploitent plus de 1 800 générateurs aux États-Unis. La plupart des pics ont de petites capacités de production d’électricité, mais parfois, de plus grandes usines sont amenées pour gérer les demandes saisonnières, telles que les besoins croissants de climatisation à mesure que les étés se réchauffent.

«D’autres pics fonctionnent fréquemment pendant de brèves périodes au cours de l’année», a expliqué Glenn McGrath, qui dirige une équipe de recherche sur les statistiques électriques et l’innovation énergétique à la U.S.Energy Information Administration. «Actuellement, il n’y a qu’une douzaine de batteries qui ont la durée nécessaire pour supporter un pic de service, mais cela est susceptible de changer à mesure que davantage de batteries sont installées.»

Après avoir vendu la sortie de son premier disjoncteur de stockage solaire à la coopérative Kauai, Rubin a amené un autre client dans le laboratoire NREL. C’était la Marine, et elle voulait quelque chose de légèrement différent pour alimenter une zone comprenant une base près de Kekaha, à Hawaï, qui a une large gamme de tests de missiles. Des experts navals ont travaillé avec AES sur l’ordinateur NREL et le simulateur de puissance pour peaufiner la conception.

Le résultat a produit un disjoncteur solaire qui pourrait, en cas d’urgence, se transformer en un micro-réseau qui peut maintenir des installations vitales à la base fonctionnant 24 heures sur 24 malgré une panne d’électricité. Selon la coopérative de Kauai, qui dessert 33 000 clients, cette version, dont l’achèvement est prévu cette année, poussera l’utilisation de l’énergie renouvelable de l’île au-delà de 60%, ce qui lui donnera l’un des systèmes électriques les plus propres des États-Unis.

La direction d’Hawaï n’est pas tout à fait claire, mais l’administration Trump, bien qu’elle n’ait pas été en mesure de restaurer l’industrie du charbon en déclin, vient d’annoncer une stratégie énergétique qui pourrait faire ce que le roi Kalakaua a fait pour Honolulu. Cela pourrait faire de la technologie émergente de génération et de stockage d’électricité renouvelable d’Hawaï un modèle pour les efforts de modernisation énergétique des États-Unis pour les années à venir.

Le 8 janvier, Dan Brouillette, le nouveau secrétaire à l’Énergie, a révélé ce qu’il appelle le Grand défi du stockage d’énergie. Cela fait partie d’une initiative de 158 millions de dollars cachée dans le budget 2020 du président Trump qui est censée créer et «maintenir le leadership mondial américain dans le stockage de l’énergie».

L’objectif, comme Brouillette l’a décrit, est d’établir «une chaîne d’approvisionnement de fabrication nationale sûre qui soit indépendante des sources étrangères de matières critiques d’ici 2030».

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des nouvelles essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.