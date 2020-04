Hawaï prolonge l’ordre de rester chez lui jusqu’au 31 mai

Il n’y aura toujours pas de normalité à Hawaï: les gens doivent rester chez eux. Le gouverneur a confirmé que la plupart des habitants d’Hawaï resteront chez eux jusqu’à la fin du mois de mai. Hawaï a également prolongé la quarantaine obligatoire pour les visiteurs et le moratoire sur l’expulsion à domicile.

Le gouverneur d’Hawaï, David Ige, a prolongé l’ordre de séjour à domicile et la quarantaine obligatoire pour les visiteurs jusqu’au 31 mai.

«Ce n’était pas une décision facile. Je sais que cela a été difficile pour tout le monde. Les entreprises doivent rouvrir. Les gens veulent mettre fin à cet isolement et nous voulons revenir à la normalité “, a déclaré Ige samedi dans un communiqué. “Mais ce virus met la vie en danger, en particulier pour les personnes âgées et les personnes ayant des conditions préexistantes.”

Ige a également annoncé que des chirurgies électives peuvent désormais être effectuées et que les plages seront ouvertes pour l’exercice, selon KVOA, qui a cité des informations de l’agence de presse AP.

Lors d’une conférence de presse pour décrire les mouvements des cas, Ige a noté des groupes alarmants d’infections au COVID-19 sur Big Island et Maui, a rapporté le journal Hawaii News Now. “Nous devons encore rester vigilants”, a souligné le gouverneur.

#LIVE: 25 avril 2020: Conférence de presse COVID-19

J’ai signé une 6e proclamation d’urgence supplémentaire prorogeant l’ordre de séjour à domicile dans tout l’État jusqu’au 31 mai. Https://t.co/UZ6nj8eTXG – Gouverneur David Ige (@GovHawaii) 26 avril 2020

Dans sa déclaration, Ige a averti que les progrès d’Hawaï pour contenir le virus pourraient être perdus si les lieux publics étaient rouverts trop tôt. Hawaï compte 601 cas de coronavirus et 13 décès dus à la maladie, selon la base de données de l’Université Johns Hopkins.

“Grâce à nos résidents, nous aplatissons la courbe, sauvons des vies et empêchons la résurgence de ce virus en ne rouvrant pas prématurément”, a déclaré Ige.

Le gouverneur d’Hawaï a également prolongé le moratoire sur l’expulsion, qui empêche toute expulsion de logements pour non-paiement du loyer, jusqu’au 31 mai.

Pour la plupart des gens, le coronavirus provoque des symptômes légers ou modérés, comme la fièvre et la toux, qui disparaissent en deux à trois semaines. Pour certains, en particulier les personnes âgées et les personnes ayant des problèmes de santé existants, cela peut provoquer des maladies plus graves, telles que la pneumonie et la mort. La grande majorité des gens se rétablissent.

NY étend le test du coronavirus aux travailleurs de la santé

Alors qu’Hawaï a prolongé l’ordre de séjour à domicile, l’État de New York commence à tester les anticorps anti-coronavirus pour tous les agents de santé et fera de même la semaine prochaine avec les transports publics et les organismes d’application de la loi, parfois au cours de laquelle l’État s’éloigne progressivement des pires jours de la pandémie, a déclaré samedi le gouverneur Andrew Cuomo.

Les médecins, infirmières et autres employés de quatre hôpitaux de New York qui ont traité des volumes élevés de patients atteints de coronavirus seront les premiers à être testés dans le cadre du nouveau programme, a déclaré Cuomo, selon l’AP.

Les analyses antivirus sont un moyen de déterminer si une personne a été infectée par le coronavirus même si elle ne présente aucun symptôme.

La large disponibilité de ces tests est considérée comme la clé de la réouverture de la société, mais l’Organisation mondiale de la santé a averti samedi qu’il n’y a aucune preuve réelle que les personnes qui ont les anticorps sont protégées contre le virus.