Hazard et Bale sont hors de l’appel de Madrid pour le derby avec l’Atlético

MADRID, 31 janvier (.) – Le Real Madrid restera sans ses deux joueurs les plus chers, Gareth Bale et Eden Hazard, lorsqu’il recevra samedi pour la ligue à l’Atletico Madrid, un jour où l’équipe de l’entraîneur Zinedine Zidane cherchera à se consolider en tant que leader en Espagne.

Hazard s’est entraîné pour la première fois cette semaine depuis qu’il s’est blessé à la cheville contre le Paris St Germain le 26 novembre, mais Zidane a déclaré qu’il ne prendrait aucun risque.

Pendant ce temps, Bale s’est entraîné toute la semaine après s’être remis d’une légère blessure à la cheville et son absence semble être un autre signe qu’il n’est plus un joueur de premier choix pour Zidane, bien que le Français ait précédemment insisté pour que l’attaquant de Le Pays de Galles est dans vos plans.

“Eden s’entraîne peu à peu avec nous. Tout le monde veut l’être, mais on ne va pas risquer avec un joueur”, a expliqué le DT lors d’une conférence de presse.

L’absence de Bale and Hazard a à peine affecté le niveau de Madrid: il est invaincu depuis octobre et a remporté six de ses sept derniers matchs. Son seul match nul a été en finale de la Super Coupe contre l’Atlético, qu’il a remporté aux tirs au but.

“Ce que nous faisons, c’est travailler, nous travaillons très bien. Ce que nous faisons tous les jours, c’est de le démontrer sur le terrain”, a-t-il déclaré.

Madrid mène la ligue avec 46 points en 21 matchs, trois de plus que Barcelone. L’Atlético est cinquième avec 36 unités.

(Rapport de Richard Martin; édité en espagnol par Javier Leira)