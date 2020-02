Hazard revient directement à la propriété | Sports

Eden Hazard retourne sur le terrain directement à l’équipe de Zinedine Zidane pour le match de championnat du Real Madrid contre le Celta de Vigo, dans un onze qui est aussi une nouveauté du Brésilien Marcelo et du Gallois Gareth Bale reste.

Zidane parie sur le départ de Hazard à son retour après 82 jours de blessure. L’entraîneur madrilène opte pour un changement de système et affrontera le Celta 4-3-3 avec le Belge et Bale dans les groupes. Marcelo revient à l’arrière gauche au lieu de Mendy et Luka Modric et Isco Alarcón commencent le match sur le banc.