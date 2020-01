Henry Martin a donné à l’Amérique la victoire sur les Tigres lors de ses débuts à la Clausura 2020

Dans le match correspondant au jour 2 de Clausura 2020, L’Amérique a reçu les Tigres de l’UNAL dans l’état aztèque. Les Eagles ont dominé les félins et ils ont gagné avec 1 but d’Henry Martin à ses débuts en tournoi.

Le colosse de Santa Úrsula a été peint en jaune, après que l’Amérique ait perdu la finale de la Clausura 2020 contre les Rayados de Monterrey. Maintenant, les poux de tête ils feraient à nouveau face à une escouade royale, mais cette fois il est allé chez les Tigres.

En échange, les tigres sont revenus aux Aztèques avec après avoir gagné 1-2 aux Eagles en quarts de finale du tournoi précédent, bien qu’ils aient été éliminés au match retour. Par conséquent, l’équipe de Ricardo Ferretti cherchait à se venger.

Le premier semestre a commencé chaud et controversé. L’attaquant Enner Valencia est entré dans la zone et a coupé pour tirer le cadre défendu par Guillermo Ochoa, mais a reçu une faute de la défense américaine.

Cependant, l’arbitre Jorge Isaac Rojas a estimé qu’il n’y avait aucun élément pour indiquer la pénalité, car il y avait un hors-jeu. Lors de l’examen des répétitions, il n’y a pas eu de hors-jeu de la part de l’Équatorien et le VAR n’a pas rectifié la décision du sifflet.

Dans le reste des 45 minutes, les deux escouades ont présenté leurs armes pour endommager l’arc rival, mais l’objectif manquait. Même ainsi, les approches des techniciens ont montré la puissance offensive de leurs joueurs.

Le premier jeu clair est venu des pieds de Giovani Dos Santos. Après 15 minutes, l’attaquant mexicain s’est échappé sur l’aile droite, battant Jesús Dueñas par la vitesse. Lorsqu’il était main dans la main avec Nahuel Guzmán, l’attaquant a défini le poteau opposé du gardien de but, mais le ballon est allé sur le côté du but.

La réponse des chats est venue jusqu’à la 30e minute, Javier Aquino a débordé sur l’aile gauche et a envoyé un centre au cœur de la zone. Le Chilien Eduardo Vargas a trouvé le ballon, mais son tir s’est terminé dans les mains de Memo.

Henry Martin avait l’option la plus claire pour l’Amérique avec 35. Parmi les trois défenseurs universitaires, le Mexicain a réussi à frapper un coup bas puissant à la base du poteau droit, mais le gardien argentin s’est coupé et tailladé, l’envoyant au corner.

Après l’ensemble du nord du pays a grandi et le protagonisme a été pris aux habitants. À 37 ans, Dueñas a avancé au centre du terrain et a permis au Brésilien Nicolás López. Le nouveau renforcement des félins s’est résolu en deux étapes, mais Ochoa a été attentif à son cadre.

Le jeu le plus clair de toute la première mi-temps a été celui de Valence. L’attaquant, qui a une sécheresse de buts de 29 matchs, débordait de vitesse, battre Jorge Sánchez. Il s’est arrêté quelques secondes et a donné le ballon à droite, mais sans direction et Il était à quelques centimètres d’entrer sous les trois bâtons.

Les deuxièmes 45 minutes avaient la même tendance d’intensité, mais les arrivées ont perdu le danger. La différence était que l’approche du pou avait changé. Les Eagles ont avancé des lignes et leurs approches ont été frontales, oubliant d’entrer par les bandes.

Cela a parfaitement fonctionné car ses élèves ont pu célébrer le premier but du match. À la 68e minute, Dos Santos a décollé un étudiant universitaire au milieu de terrain et a débordé sur l’aile gauche à l’entrée de la grande surface. Il leva le visage et fit une passe empoisonnée satinée que Henry Martin trouva. Avec un tir orthodoxe et juste toucher le ballon, l’attaquant a pu lancer son tir sur le but de Guzmán.

Deux minutes plus tard, Henry pourrait faire le second. Dans un oubli du derrière des Tigres, Martin a volé le ballon à Diego Reyes et n’est entré que vers le but de Nahuel. Le briseur a tenté de fabriquer un ballon, mais le gardien a coupé le ballon. Bien qu’il y ait eu une série de rebonds, le mexicain ne pouvait pas définir pour augmenter son nombre de buts.

Au cours des 20 dernières minutes, les félins ont essayé d’atteindre l’objectif de Memo Ochoa, mais l’approche défensive du pou était meilleure que celle du Tuca. Les Aigles ils ont dérangé la famille royale avec des pots-de-vin dangereux, ce qui les a empêchés de jouer avec un avantage sur le terrain américain.

Le jour 3, L’Amérique se rend à Tijuana pour affronter les Xolos dans le Hot Stadium. Au lieu de cela, le Les tigres feront leurs débuts dans le volcan contre l’Atlas.