Hermétisme, routine et omission: l’époque de Thomas Fort après avoir été impliqué dans un accident mortel

Mardi midi, la police a prévenu le chanteur, qui est allé faire les démarches nécessaires auprès du parquet. En outre, l’arrestation de la route a été ordonnée pour déterminer, à travers les expertises pertinentes, s’il était ou non intervenu dans la collision.

Comme il pouvait le dire Teleshow, en plus du camion, l’accusation a saisi le téléphone portable et son passeport. Fort communique désormais avec ses amis via les téléphones de sa petite amie, avec qui il vit, ou de sa mère. Le reste de votre routine suit son cours, même mercredi, il aurait fréquenté le gymnase de Palerme, comme il le fait habituellement.

Bien qu’à partir de mercredi soir, il y ait un gardien journalistique de différents médias posté à la porte de l’immeuble situé rue Ciudad de la Paz dans le quartier de Belgrano, Thomas a continué à accomplir ses tâches quotidiennes. Juste les caméras de l’Amérique l’ont emmené chez lui. À ce moment, il a seulement réussi à dire: “Attendez l’expertise.”

“Il va bien parce qu’il n’a rien fait”, a affirmé un de ses amis Teleshow et a dit qu’il avait remarqué “calme”. En revanche, dans les jours qui ont suivi l’accident de Panamericana, il n’a pas mentionné le fait et il n’aurait rien dit à sa famille.

Pour le moment, ni lui, ni sa famille, ni son avocat ne prendront la parole en public. Dit L’hermétisme est en partie dû au fait que dans certains médias, il a été dit qu’il était «emprisonné» alors qu’en fait il ne l’était pas, ou qu’il s’échappait, tandis que ses proches disent «qu’il était toujours à la maison».

En ce qui concerne les vidéos qu’il a publiées il y a quelques années au volant à plus de 210 kilomètres à l’heure, son ami a réussi à dire que «l’adulte Thomas d’aujourd’hui ne ferait pas ce qu’il faisait à l’époque. »