Hernán Lavandera, chef du port de Punta del Este: «Cette année, la fréquentation des navigateurs argentins est nettement plus faible»

Le dialogue avec le responsable de la sécurité dans les mers et les côtes du département de Maldonado implique nécessairement de comprendre deux situations à l’avance. Le premier est celui de la République orientale de l’Uruguay l’autorité maritime nationale (préfecture) fait partie intégrante de la marine uruguayenne contrairement à ce qui se passe en Argentine où la marine n’a pas le rôle d’autorité de contrôleur maritime étant la préfecture navale argentine étant une force de police indépendante. Le deuxième problème est que le travail des hommes et des femmes des corps de préfets du pays voisin qui sont destinés dans la région couvre une responsabilité qui va bien au-delà des installations de ce que l’on appelle le port de Punta del Este (le la façon correcte de l’appeler est “Puerto de Maldonado”). “Notre zone de responsabilité s’étend du ruisseau Potrero au bar du lagon de Garzón”, Capitaine Hernán Lavandera, préfet du port de Maldonadoqui a reçu Infobae dans son bureau situé au coeur de la marina moderne et du port de pêche de Punta del Este.

La préfecture s’occupe également de la sécurité sur les plages: pour couvrir les 60 kilomètres de côtes dont il a la charge, le capitaine Lavandera dispose d’une escouade stable de 80 hommes, répartis entre les différents postes de garde. Le personnel relativement faible est couvert par un haut degré de professionnalisme, ont déclaré les responsables du port consultés.

– Comment se déroule la formation d’un préfet en Uruguay?

– Tous les futurs officiers de la Marine entrent à l’Ecole navale militaire de Montevideo et effectuent une première année commune. A partir de la deuxième année, l’organisme auquel vous souhaitez accéder est choisi; Ce n’est pas seulement une question de volonté mais aussi l’ordre de mérite de chaque cadet intervient. Les options sont le corps général, les ingénieurs ingénieurs, les électriciens, les comptables ou l’organisme préfectoral.

– Comment est gérée en particulier ce que nous appellerons Puerto de Punta del Este?

– Tout d’abord, permettez-moi de préciser que nous ne nous occupons pas seulement des débarquements de grands navires de croisière et de bateaux de sport: sous notre juridiction se trouve la soi-disant «zone delta» dans laquelle il y a des stalles (transfert de cargaison) entre les navires marchands et aussi la bouée José Ignacio dans lequel opèrent de grands pétroliers.

– Nous sommes en pleine saison de croisière …

– Logiquement en saison estivale l’arrivée des paquebots de croisière et donc le trafic passagers est en augmentation exponentielle. La responsabilité de la préfecture concerne la présence à bord de l’entrée formelle des navires dans la zone de mouillage de la baie de Maldonado, dans laquelle se trouvent quatre zones préétablies, et d’assurer tout ce qui concerne l’interface navire-terre. afin que l’atterrissage, le transit et le réembarquement de milliers de passagers par jour soient effectués en toute sécurité.

– À certains moments de la saison estivale, jusqu’à quatre navires de croisière peuvent être vus simultanément. Les conditions sont-elles pour qu’ils fonctionnent en toute sécurité?

– Oui, comme je l’ai dit, il y a quatre zones parfaitement séparées pour que les gros navires puissent mouiller dans la baie en toute sécurité. Les navires entrent obligatoirement auprès des praticiens uruguayens qui dépendent du service de pilotage de la préfecture navale et viennent de la marine marchande ou sont des officiers de la marine à la retraite. La préfecture contrôle également tout ce qui concerne l’atterrissage sur des petits navires de passagers qui souhaitent visiter la ville. Ces petits navires appartiennent à la même compagnie de navigation qui est propriétaire de la croisière ou appartiennent à des opérateurs locaux. Dans les deux cas, les conditions auxquelles ils doivent satisfaire sont fixées par cette autorité maritime.

– Le port dispose-t-il d’une infrastructure capable de gérer une situation d’urgence à bord d’un navire de croisière?

– Bien sûr. En fait, cela s’est produit et le dernier cas a été l’année dernière où un passager a dû être secouru une fois que le navire avait déjà quitté la baie. En outre Avant le début de chaque saison, un comité est formé, avec la participation de plusieurs agences officielles ainsi que des représentants des entreprises qui exploitent le tourisme et simulent différents types d’urgences être formé au cas où quelque chose se produirait. Nous avons également un système d’urgence national.

– En entrant pleinement dans quelle est l’activité récréative du parc nautique qui utilise les amarres ou le système bornéo du port, quel est le nombre approximatif de navires que Punta del Este reçoit chaque année?

– En considérant non seulement ceux qui sont à flot, mais aussi ceux qui sont à terre et qui sont mis à l’eau et retirés à la fin de chaque journée, nous manipulons près de 500 navires. Il est important de noter que les mécaniciens pour exploiter des bateaux de sport dans ce port exigent que lorsque la première arrivée de la saison se produit, le propriétaire ou le capitaine du bateau soit présent dans cette dépendance en fonction des rôles réglementaires internationalement requis pour un navire de sport ou la récréation, ainsi que la qualification de l’équipage correspondant. Plus tard, les différentes entrées et sorties de chaque jour sont informées par répartition radiale.

– Le navigateur sportif est-il problématique ou est-il généralement discipliné et respecte-t-il les règles?

– Comme dans toutes les activités humaines on trouve tout, heureusement cette saison au moins nous n’avons pas détecté de violations des réglementations nationales. L’une des fautes les plus courantes commises par les navigateurs sportifs est de ne pas signaler leur arrivée au port. Cela signifie que, la préfecture disposant d’un avis d’arrivée et ne le voyant pas reflété ultérieurement dans des informations fiables fournies par le skipper, les protocoles de recherche et sauvetage (SAR) sont activés, ce qui finit par engendrer un temps et des ressources Pour quelque chose d’injustifié.

– Une augmentation du nombre de jet-skis et d’un autre grand nombre d’appareils nautiques innovants est notable année après année. La Préfecture réglemente-t-elle l’activité de ces engins aquatiques de quelque manière que ce soit?

– Jusqu’à présent, jet-skis et appareils similaires, ils n’ont pas de réglementation nationale applicable. Ce que nous faisons, c’est contrôler que l’utilisation de ces appareils se fait en dehors du secteur où il y a des gens qui profitent de la mer pour des raisons évidentes de sécurité.

– Vous occupez-vous également du service de sécurité des plages?

– En effet, la Préfecture a parmi ses missions le maintien de l’ordre public dans notre rayon d’action. On le voit généralement sur les plages de du personnel vêtu de blanc qui ne fait pas partie du personnel permanent de la préfecture, mais qui est un personnel recruté de façon saisonnière qui reçoit une formation et est envoyé pour effectuer ce type de contrôle préventif. Ce personnel n’a pas de statut militaire.

– Pensez-vous que la situation économique de l’Argentine a influencé la fréquentation des touristes propriétaires de bateaux de sport dans la principale station thermale du pays?

– Bien que nous nous préparions pour une saison complète, nous ne pouvons pas nier qu’il y a eu une baisse de l’afflux de nautiques argentins. Je dirais que la fréquentation est nettement moindre.

– Comment jugez-vous la coopération entre les préfectures navales de l’Uruguay et de l’Argentine?

– Les relations entre les deux autorités maritimes sont très fluides, des réunions de coordination ont lieu chaque année entre les deux chefs de Parallèlement, dans toutes les destinations où j’ai dû agir de manière coordonnée ou échanger des informations avec la préfecture argentine, je l’ai fait avec l’entière coopération et la camaraderie des troupes argentines.

Fier de raconter que pour la première fois dans l’histoire de la préfecture d’Uruguay, un officier appartenant à ce grade a atteint le grade d’amiral, le capitaine Lavandera répond à une dernière question de Infobae Quelle destination est la meilleure pour votre carrière: Montevideo ou Punta del Este? “Pour moi, la destination à laquelle la Préfecture m’envoie sera toujours la meilleure », Répondez sans hésitation.

Quelques heures après la fin de cet entretien, les troubles qui se sont produits à l’arrêt 12 de la ville touristique et qui impliquaient les braves bars de River Plate l’auraient comme protagoniste des premières enquêtes visant à élucider ce qui s’est passé.