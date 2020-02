Heureuse, célibataire et plus belle que jamais: dans l’anniversaire de Geraldine Bazán à Miami

Geraldine Bazán a célébré son 37e anniversaire en compagnie de ses filles et sur le point de commencer le tournage d’un nouveau projet aux États-Unis.

L’actrice a partagé une série de photographies sur son compte Instagram avec laquelle elle a révélé l’heureuse célébration qu’elle a eue en compagnie de Elisa Marie et Alexa Miranda.

«Quel cadeau précieux, pour recevoir autant de messages d’amour et de beaux voeux pour mon anniversaire, merci !!! De cœur et d’âme. Hier soir, nous avons célébré bien sûr, il y avait tellement de rires, d’amour et de merveilleuse compagnie, que les photos étaient peu nombreuses. Je les veux !!!», A écrit l’ex-partenaire de Gabriel Soto.

L’aînée des filles de Géraldine, Elisa Marie, a également publié un message émotionnel sur ses réseaux sociaux pour l’arrivée de l’anniversaire de sa mère.

“Joyeux anniversaire à la meilleure maman du monde! Maman merci d’être toujours là quand j’ai besoin de toi, de toujours me donner les meilleurs conseils, d’être dans mes bons et mauvais moments, de m’aimer tellement, de m’avoir pris 9 mois dans ton ventre, de t’avoir révélé jusqu’à 03h00 pour que je dormir et enfin Merci d’être ma maman! Je te aime maman», A publié la fillette de 10 ans qui fera bientôt ses débuts dans une série made in Miami.

Après les deux publications, plusieurs personnalités se sont jointes pour féliciter Bazán, parmi elles Camila Sodi, Sherlyn, Lili Estefan et Shanik Aspe.

Dans une interview avec Ventaneando, Geraldine a avoué qu’il espère continuer les célébrations ce week-end et trouver des billets pour le Super Bowl 2020.

«Avec eux, nous irons à la plage, pour dîner. Le week-end est le Super Bowl, alors voyons si on peut aller voir J.Lo et Shakira », a expliqué l’actrice.

Le célèbre Mexicain a avancé avant de se rendre à Miami qu’en quelques jours sa fille aînée entamera sa carrière d’actrice dans une série produite aux États-Unis.

“Elisa va faire ses débuts, mais je te le dirai plus tard,” dit pour Ventaneando Geraldine Bazán.

Bien que la star ne veuille pas révéler beaucoup de détails sur le projet auquel ils participeront ensemble, il a osé dire que ce sera pour un projet Telemundo, une entreprise qui leur permettra d’avoir une certaine souplesse pour que le mineur poursuive ses études.

«Comme c’est la première fois que je le fais avec ma mère et c’est très cool. Oui (elle est nerveuse) et aussi pour l’école, je vais essayer de ne pas rater », a expliqué la petite fille.

«Déjà en production, il est prévu que moins elle a d’appels et plus ce qu’elle peut faire le week-end pour qu’elle puisse voyager, mais c’est une très bonne opportunité pour elle, en ce moment elle a ce petit chatouillement qu’elle aime, ils l’ont invitée à participer dans ce projet où elle sera ma fille », a avoué Bazán.

Avec ce nouveau projet, Geraldine cherche à continuer sa vie et à surmonter le scandale dans lequel il a été impliqué pendant un an lorsque la romance de son ancien partenaire et père de ses filles a été rendue publique, Gabriel Soto et Irina Baeva.

Geraldine a publié une vidéo en février confirmant que son ex-mari, et père de ses deux filles, était infidèle à Irina et des mois plus tard, un nouveau scandale a éclaté lorsqu’elle a été accusée de leur avoir fait de la sorcellerie. L’actrice a déclaré que c’était un mensonge et a laissé entendre que Baeva était derrière la publication de ces informations.

Il a également dit que Gabriel Soto avait forcé ses filles à saluer Irina, ce qui aurait violé leurs droits; Cependant, Soto a répondu en publiant des images Instagram qui montraient les petits enfants vivant avec Baeva sans aucun problème.

Après plusieurs semaines de déclarations, il semble que les eaux se soient enfin calmées entre l’ancien couple et maintenant qu’une nouvelle année commence, plus d’informations sur ces célébrités émergent.