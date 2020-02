Hield et les Kings contiennent les Spurs, victoire 122-102

SACRAMENTO, Californie, États-Unis (AP) – Buddy Hield a marqué 31 points et marqué neuf triplets, Harrison Barnes a ajouté 25 points et les Sacramento Kings ont battu les San Antonio Spurs samedi 122-102.

Nemanja Bjelica a contribué 15 rebonds et six rebonds dans la troisième victoire suivie par les Kings. Kent Bazemos a ajouté 15 points et De’Aaron Fox 13 points et cinq passes décisives.

Hield est devenu le joueur le plus rapide à atteindre 800 triplés dans l’histoire de la NBA, après l’avoir atteint en 296 matchs. Il a arraché la marque à Stephen Curry de Golden State, qui a atteint 800 triplets en 305 matchs.

Hield a marqué 9 des 10 triples et le public a scandé son nom après le neuvième, ce qui a mis les Kings 120-98.

Dejounte Murray a terminé avec 17 points, neuf passes décisives et neuf rebonds pour San Antonio. LaMarcus Aldridge a ajouté 12 points et 10 rebonds. Les Spurs en ont perdu quatre d’affilée et sept sur neuf.