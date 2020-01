Hield mène Kings à Bulls et ralentit 6 séquence de défaites

CHICAGO (AP) – Buddy Hield avait 21 points, Harrison Barnes 19 et les Sacramento Kings ont vaincu les Chicago Bulls vendredi 98-81 pour couper une séquence de six matchs.

De’Aaron Fox a terminé avec 18 unités, sept passes décisives et six rebonds et Sacramento a mené le match presque du début à la fin.

Zach LaVine a totalisé 21 points pour les Bulls, qui sont venus de gagner quatre matchs en sept dates. Chicago a converti 8 des 37 (21,6%) en lancements triples.

Les Bulls ont joué sans l’attaquant finlandais Lauri Markkanen, qui aura entre quatre et six semaines de congé en raison d’une blessure à la hanche droite. Jusqu’à vendredi, il avait disputé les 46 matchs de la saison et récolté en moyenne 15 points et 6,5 rebonds.

Le Brésilien Cristiano Felicio a terminé avec deux points et neuf rebonds pour Chicago en près de 25 minutes sur le terrain.