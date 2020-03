Hispanique Annie Cedeño a fait de la Bibliothèque publique sa deuxième maison

L’hispanique Annie Cedeño n’a jamais perdu son optimisme lors de son voyage migratoire aux États-Unis. La bibliothèque publique de Georgia Gwinnett est devenue sa deuxième maison. La jeune femme avait l’attitude pour le poste dans la bibliothèque associée.

Hispana-Annie-Cedeño-Biblioteca-Pública-Gwinnett. L’hispanique Annie Cedeño, originaire de la République dominicaine, a rêvé grand et raconte aujourd’hui son histoire aux États-Unis, en tant que bibliothécaire associée à la bibliothèque publique de Gwinnett en Géorgie, un grand défi qu’elle a dû relever lorsqu’elle était très jeune et démolir le Empreintes de la langue et face à une nouvelle culture.

Sa passion pour la lecture, aider les communautés et offrir ses connaissances étaient les qualités qui se sont combinées en faveur de l’hispanique Annie Cedeño, pour faire partie du “pool” de travailleurs de l’emblématique bibliothèque publique de Georgia Gwinnett.

La bibliothèque publique de Gwinnett est un espace de croissance personnelle, inspirant et multipliant de nouvelles compétences.

Photo / Capture MH

Sans aucun doute, c’est ce que l’Hispanique Annie Cedeño aimait le plus, lorsqu’elle est entrée dans les couloirs de la bibliothèque publique de Gwinnett, où elle trouverait son véritable chemin vers le succès en dehors de sa République dominicaine bien-aimée et jamais oubliée.

L’enceinte du savoir est devenue sa deuxième maison

N’oubliez pas que l’eau de source pure de cette première approche dans l’enceinte de la bibliothèque, qui était pleine d’émotions et de bonnes opportunités dans votre vie.

«J’allais à la bibliothèque publique de Gwinnett à la recherche d’informations sur les livres, comment chercher des emplois, comment faire un résumé du programme, utiliser les ressources informatiques, bien que j’aie eu ce genre d’accès à la maison, je ne voulais pas être là, parce que je voulais sortir pour communiquer avec le public “, a avoué la hispanique Annie Cedeño.

Les visites à la bibliothèque publique de Gwinnett ont été plus constantes, car l’hispanique Annie Cedeño a ressenti un véritable réglage fin, c’était son endroit préféré où elle pouvait oublier ces souvenirs de douleur et de tristesse lorsqu’elle a quitté le pays des Caraïbes.

Il commente que la bibliothèque publique de Gwinnett est ainsi devenue sa deuxième maison, “Je viendrais le matin et passerais toute la journée ici.”

J’avais l’attitude pour le bureau de la bibliothèque

Dans l’une des nombreuses visites à l’enceinte du savoir, l’Hispanique Annie Cedeño a eu l’opportunité qu’elle attendait toujours et pour laquelle elle rêvait, c’est-à-dire qu’elle n’a jamais perdu espoir et optimisme.

«J’ai découvert qu’il y avait un poste vacant dans la bibliothèque et quand je lis les conditions pour postuler, j’ai réalisé que je répondais à toutes leurs exigences. J’ai dit que c’était moi “, a expliqué la jeune femme hispanique.

Photo / Capture MH

Elle aimait ce genre d’activité, c’était ce qu’elle voulait être, et elle est actuellement bibliothécaire associée du comté.

Ils m’ont toujours aidé à me sentir confiant et à voir le potentiel que j’avais. Ici, nous devons les aider, répondre à leurs questions, leur parler des programmes, les aider à développer leurs connaissances avec les ressources que nous offrons gratuitement à la communauté “, a déclaré l’hispanique Annie Cedeño.

Et si elle expliquait clairement que son désir d’exceller aux États-Unis l’avait amenée dans le monde du livre et de l’apprentissage.

