Hispanique avec 99% de chances d’être expulsé a battu le système

Ángel Aldana, un immigrant mexicain, est arrivé aux États-Unis il y a 28 ans. Il a mené une longue lutte pour son statut de sans-papiers. Lorsqu’il était sur le point d’être expulsé, un virage inattendu a ramené espoir et tranquillité.

Ángel Aldana, était un Hispanique avec 99% de chances d’être expulsé … mais il a battu le système et reste aux États-Unis, selon AL.com.

Il a vécu inquiet de son statut de sans-papiers pendant plus de deux décennies, mais maintenant sa vie et celle de ses enfants ont changé pour toujours.

C’est que, cette semaine, un juge de l’immigration à Atlanta a décidé que l’homme de 49 ans devait être autorisé à rester dans le pays.

Ce qu’Aldana a obtenu est très rare, en fait, il ne réussit que dans 1 à 2% des cas.

Au tribunal de l’immigration, la rare annulation du renvoi – une sorte de Je vous salue Marie d’arguments juridiques – ne réussit que dans 1 à 2% des cas.

L’Alabamian sans papiers savoure une victoire rare au tribunal de l’immigration https://t.co/2hI0R3IAgd pic.twitter.com/tKOTYM0jTE

– AL.com (@aldotcom) 16 février 2020

L’histoire d’immigration d’Angel a commencé en 1991, quand il est arrivé de Hidalgo, au Mexique, en Arizona à la recherche de meilleurs horizons.

Il a survécu quelques années en tant que travailleur agricole, puis a déménagé à Birmingham, où il a trouvé du travail dans des restaurants chinois.

Il pouvait le faire parce que les propriétaires offraient un logement aux travailleurs immigrés, qui étaient souvent exclus du marché locatif.

À cette époque, Angel est tombé amoureux d’un Mexicain, également Hidalgo. Avec elle, il a eu deux enfants, un garçon et une fille, mais après 10 ans, ils se sont séparés et Aldana a été confiée à la garde des deux enfants.

C’était une situation difficile. Être père célibataire avec deux enfants, le plus jeune de seulement deux ans, compliquait beaucoup les choses … mais Aldana n’a jamais abandonné.

J’ai travaillé 12 heures par jour et j’ai reçu de l’aide de voisins et d’amis pour élever des enfants.

En plus de l’incertitude constante et de la peur d’être un immigrant, un problème supplémentaire. Son petit garçon était toujours malade. Jusqu’à ce qu’il reçoive un diagnostic de syndrome de Klippel-Trenaunay, une maladie très rare qui affecte les vaisseaux sanguins et les tissus mous.

Ils ont dû opérer le fils d’Aldana à plusieurs reprises pour faire face aux complications de la maladie. L’homme voyageait entre Birmingham et Boston pour voir des spécialistes traiter la maladie peu connue. Mais ses problèmes de papier le pesaient déjà beaucoup.

Comme ses deux enfants étaient citoyens, Aldana a donc décidé d’engager un avocat et d’obtenir un statut juridique.

Pour cela, il a consulté l’avocat Douglas Cooner, qui a déposé une demande d’asile pour Aldana. Le problème était qu’Aldana n’était pas admissible à l’asile, car elle était dans le pays depuis plus d’un an et n’avait pas fui la violence ou la persécution.

Cooner le savait, mais il a également présenté la demande, il l’avait déjà fait pour d’autres clients dans plusieurs autres cas.

En fait, Cooner a aggravé les choses pour Aldana. Il l’a mis sur le radar des autorités de l’immigration, puis a ignoré les audiences, le mettant en danger d’expulsion.

Hispanique avec 99% de chances d’être expulsé, battre le système

Mais Ángel Aldana a fait confiance à son avocat … jusqu’à ce qu’il découvre qu’il avait été trompé après avoir vu Cooner dans les nouvelles. Son avocat avait été accusé de vol et de pratique non autorisée de la loi. À ce moment-là, la procédure d’expulsion avait commencé pour Aldana.

C’est alors que Jessica Vosburgh, avocate et directrice exécutive d’Adelante Alabama, une organisation de défense des droits des immigrés, est apparue dans la vie d’Ángel Aldana.

Elle connaissait le père troublé et savait qu’il était un homme de principe, qu’il combattait son propre malheur sans perdre les valeurs et qu’il était un homme d’église et un pilier de la communauté immigrée. Ces qualités pourraient faire de lui un bon candidat pour une rare demande d’annulation de l’expulsion.

Si Vosburgh pouvait prouver que son expulsion causerait «des difficultés extrêmes et exceptionnellement inhabituelles» à ses enfants citoyens, il pourrait être autorisé à rester.

Le gouvernement fédéral limite le nombre d’annulations d’expulsion à 4 000 chaque année. Charles Kuck, un avocat d’immigration basé à Atlanta, a traité des centaines de ces cas et a déclaré qu’ils étaient exceptionnellement difficiles à prouver.

“Fondamentalement, il doit s’agir d’une situation dans laquelle il serait démesuré de faire sortir cette personne du pays”, a déclaré Kuck.