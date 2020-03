Hispanique condamnée à perpétuité pour avoir poignardé sa fille jusqu’à ce qu’elle soit mutilée

Meurtre tranché: Krystle Concepción Villanueva, 27 ans, a été condamnée à la réclusion à perpétuité au Texas pour avoir attaqué sa fille Giovanna Hernández, 5 ans, qui s’est mutilée à mort. La femme a également attaqué son beau-père et lui a dit qu’il les avait poignardés parce que lui et sa fille “étaient des clones” et qu’il ne verrait ses vrais parents que s’il tuait les deux imposteurs. Lors des tests médicaux effectués sur la femme de la prison du comté de Hays, il a été déterminé que la jeune fille portait une forte dose d’alcool et de marijuana dans le sang lorsque le crime a été commis.

Krystle Concepcion Villanueva a été condamnée à la réclusion à perpétuité au Texas pour avoir été coupable du meurtre tranché de sa fille de cinq ans.

Villanueva, 27 ans, a entendu sa condamnation le mercredi 4 mars 2020 à New Braunfels par le juge Bill Henry du 448 District Criminal Court du comté de Hays, dans le centre du Texas, après deux semaines d’audiences .

Selon les pièces du dossier, consultées par Monde hispaniqueVillanueva a attaqué sa fille de cinq ans le jeudi 5 janvier 2017 parce que la petite Giovanna Hernández a demandé plus de céréales.

L’après-midi de ce jour dans la ville de Kyle, sur la I-35 entre Austin et San Antonio, un homme hispanique a appelé le numéro d’urgence du bureau du shérif du comté de Hays (HCSO) en anglais) pour dire dans un état de panique total que sa belle-fille vient de l’attaquer par derrière avec un couteau et que la jeune fille était hors de lui.

Les agents du HCSO ont envoyé l’équipe des armes et tactiques spéciales (SWAT) à l’adresse du rapport pour intervenir dans la situation.

L’homme qui a appelé les autorités, qui s’est identifié comme étant Eustorgio Arellano-Uresti, a déclaré dans son rapport qu’il avait été gravement blessé et qu’à l’intérieur de sa maison se trouvait sa belle-fille Krystle avec sa fille Giovanna.

Les alarmes ont continué pour l’équipe d’agents spéciaux du HCSO et ont également envoyé les officiers spécialisés dans les cas de crise mentale et d’enlèvement d’entreprise face au danger que la femme fasse quelque chose contre elle-même ou la fille.

Dans les documents du tribunal, les transcriptions de toutes les conversations qu’Arellano-Uresti a eues avec la police dans lesquelles il a transmis la panique qu’il ressentait parce que quelque chose est arrivé à sa petite-fille étaient jointes.

Étonnamment, Krystle Concepción Villanueva elle-même a également appelé le numéro d’urgence du HCSO peu de temps après et a dit à l’opératrice qu’elle était venue poignarder sa fille “parce que la jeune fille voulait plus de céréales” et cela l’a enragée.

Dans son appel, Villanueva a également admis que le prisonnier de colère venait également de poignarder son beau-père.

Quelques minutes après ces deux appels, les agents du SWAT sont arrivés et, sans aucune négociation, ont décidé d’entrer dans l’urgence de la maison pour arrêter la femme. Mais c’était trop tard.