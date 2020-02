Hispanique en Floride a tenté de tuer son bébé et fait maintenant face à des accusations

Une femme hispanique en Floride a tenté de tuer son bébé de six mois et fait maintenant face à plusieurs accusations criminelles. L’action rapide de ses deux autres enfants a sauvé le nouveau-né, qui a maintenant une blessure à la tête et des marques au cou. Le partenaire du suspect a assuré aux médias locaux que la femme souffrait de dépression post-partum.

Une femme hispanique, qui, selon son mari, souffre de dépression post-partum, est emprisonnée sans caution dans le comté de Miami-Dade, en Floride, pour avoir tenté d’étrangler son bébé de six mois, ce qui n’a eu aucune conséquence fatale pour l’action. de ses deux autres enfants, âgés de 12 et 9 ans, ont rapporté les médias locaux.

Ailenys Carmenate, 31 ans, a été accusée de tentative de meurtre avec préméditation et de maltraitance d’enfants, entre autres.

Son mari dit que pendant sa grossesse, elle allait bien, elle pouvait donc souffrir de dépression post-partum. La mère de la femme fait valoir qu'elle avait déjà tenté d'interner sa fille, car elle avait même "fait face à sa vie".

Les événements se sont produits samedi soir dernier dans un appartement à Hialeah, une ville près de Miami, où Carmenate vivait avec son partenaire et père du bébé de six mois, ainsi que deux de ses enfants.

Pendant que Randy Montano prenait une douche, la mère s’est enfermée avec ses enfants dans une chambre, les a mis au lit et a éteint la lumière.

Entendant sa mère dire au téléphone qu’elle avait tué son bébé, la fillette de neuf ans lui a sauté dessus et, tirant et battant les cheveux, elle a réussi à arrêter de serrer le cou de la petite fille avec son coude, tandis que le fils de 12 ans Il a réussi à ouvrir la porte de la chambre et à en informer Montano, selon les rapports de police.

Selon Telemundo 51, la jeune fille a alors déclaré à la police que sa mère l’a saisie par les cheveux, l’a jetée violemment par terre et a tenté de l’étrangler, mais a réussi à s’échapper de ses mains et à fuir l’appartement.

Le bébé de six mois a souffert d’une blessure à la tête et avait des marques rouges sur le cou et la gorge, comme la fillette de neuf ans.

Les deux enfants plus âgés ont ensuite déclaré à la police qu’ils craignaient que leur mère ne les tue.

Lors de sa comparution devant le juge Mindy Glazer lundi, Carmenate, menottée et avec un rapport rembourré pour éviter de se blesser ou de se suicider, n’a pas cessé de pleurer, comme on peut le voir dans la vidéo du tribunal.

Le juge lui a refusé le droit à une caution. La mère de Montano et de Carmenate a déclaré à différents médias que la fille avait des problèmes psychologiques.

Horreur! Une femme de Hialeah a été arrêtée pour avoir tenté de tuer ses trois enfants

Montano a déclaré que son partenaire n’était pas le même depuis la naissance de la jeune fille et s’est aventuré à souffrir de dépression post-partum. “Pendant la grossesse, tout allait bien, après l’accouchement, cela a changé”, a-t-il déclaré.