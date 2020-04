Hispanique hit and run. Il est accusé d’avoir tué un cycliste et de s’enfuir

Hispanique accusé d’avoir tué un cycliste et de s’enfuir. La police tente maintenant de découvrir pourquoi il s’est enfui, laissant la victime allongée. Apparemment, Baños était avec le téléphone portable à la main

Hispanique hit and run. Les autorités de la ville de Sandy Springs, en Géorgie, ont arrêté un chauffeur hispanique qui aurait écrasé un cycliste et s’est enfui.

Selon le rapport de la police locale, dans cet accident tragique, un homme de 57 ans identifié comme Felix Mayer a perdu la vie.

Tout indique que la cause de cette tragédie était Leonardo Ángulo Baños, 42 ans, un habitant de Norcross.

Des témoins ont appelé le 911 pour signaler qu’un conducteur venait de renverser une personne et qu’il s’était enfui, un crime connu en anglais sous le nom de délit de fuite.

Lorsque les officiers en uniforme sont arrivés sur les lieux, ils ont trouvé Mayer gisant sur le sol déjà mort, car les blessures qu’il avait subies étaient trop graves.

Après avoir commencé à enquêter, les agents ont déterminé que l’automobiliste qui l’avait frappé conduisait à bord d’une camionnette blanche.

Quelques heures plus tard, ils ont réussi à identifier Baños comme étant la cause de la collision, alors ils l’ont poursuivi.

Après l’avoir trouvé à son domicile, il a été arrêté sur place pour homicide involontaire, laissant le lieu d’un accident, conduisant dangereusement et distraitement et n’ayant pas réussi à rester dans sa voie, entre autres charges graves.

L’accusé a été détenu à la prison du comté de Fulton sans droit à une libération sous caution.

Salvador Ortega, porte-parole de la police de Sandy Springs, a déclaré Monde hispanique qu’apparemment Baños était avec le téléphone portable à la main au moment de ce malheur et qu’en raison de cette irresponsabilité, une personne innocente est décédée.

La loi géorgienne punit les automobilistes qui sont pris par SMS, regardent des vidéos sur Internet ou passent des appels vidéo au volant.

La première fois, l’amende est de 50 $ et ils soustraient un point à la licence, mais par la suite, les pénalités sont plus élevées.

