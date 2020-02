Hispanique ivre conduit avec des morts (PHOTOS et VIDEO)

Chronique: Hispanique ivre tué et a continué à conduire avec le corps dans le pare-brise. Paul Joseph Garcia, 24 ans, a été arrêté samedi pour avoir prétendument tué un piéton. Garcia a roulé pendant environ 800 mètres avec son corps brisé dans la voiture.

La vie des gens se croise de façon aléatoire. Plusieurs fois, cela ne veut rien dire dans votre vie. Vous avez peut-être dépassé des centaines de milliers d’individus dans votre vie sans que cela altère votre réalité. Mais quelqu’un a rencontré Paul Joseph Garcia et sa vie a changé pour toujours.

Paul García a 24 ans, désireux de s’amuser et de boire de l’alcool. Il y a une journée particulièrement préférée pour lui, le samedi soir!

Eh bien, ce n’est pas pour lui en vouloir, non? S’il y a un moment lumineux dans la semaine c’est samedi soir. Vous pouvez partir car vous n’avez pas à vous lever tôt, c’est la nuit gratuite où vous allez aux réunions, fêtes, rendez-vous, et c’est aussi la nuit préférée pour boire de l’alcool et pouvoir endurer la gueule de bois le lendemain matin sans trop de problèmes.

Donc, Paul, étant samedi, a commencé à boire tôt dans l’après-midi. La bière La bière est sa préférée. Très froid, avec cette amertume pleine de bulles … délicieuse!

Bien sûr, Paul ne sait pas comment arrêter la boisson et peut-être l’accompagner d’autres choses plus dangereuses. Il n’a aucun sentiment de danger, comme dirait sa grand-mère … “Il est encore jeune et fou.”

Je ne pense pas que Paul Garcia ait bu seul tout l’après-midi. Il est fort probable que d’autres accompagnent leur ivresse jusqu’à environ 10 heures du soir.

Là-bas, l’hispanique a décidé de se lever et de conduire sa Ford Focus blanche 2014 à pleine vitesse le long de Slaughter Lane à Austin, au Texas.

Nous ne connaissons pas son nom, mais à cette heure de la nuit, il a rencontré Paul Garcia. L’homme poussait un caddie, il semble donc qu’il ait été là toute sa vie dans des sacs et était un sans-abri.

Il marcha lentement en poussant son chariot et entendit le bruit de l’accélérateur et du moteur rugissant. Il n’a pas été ébloui par les lumières car la voiture qui leur a été jetée les a éteintes.

L’impact a été si fort que le chariot a été tiré et a été frappé contre un groupe de boîtes aux lettres avec suffisamment de force pour plier un poteau en acier galvanisé de deux pouces de diamètre qui les soutenait.

L’homme dans le chariot n’avait absolument pas de temps. La voiture l’a ramassé dans les airs et est retombée en même temps qu’elle se déplaçait. Le résultat était épouvantable. L’homme dans le chariot est passé par le pare-brise de la voiture de Garcia et s’est tenu là, mort, brisé, en regardant silencieusement l’Hispanique.

Paul Garcia a senti le coup, en fait, il a vu l’homme dans la charrette au dernier moment car l’ivresse ne l’a pas laissé seul et tout était trouble.