Hispanique qui a causé un accident mortel en obtenant la justice face haute

Accident mortel au Texas: Luis Gonzalez, 20 ans, est accusé d’avoir tué trois personnes en 2018 en provoquant un accident alors qu’il conduisait sous l’influence d’une drogue, à usage médical, connue sous le nom de Xanax. L’hispanique a admis aux autorités qu’il avait pris le Xanax pour calmer son anxiété en allant à un rendez-vous avec une fille qu’il venait de rencontrer et qu’il avait rencontrée juste avant l’accident mortel dans l’État du Texas. Gonzalez aurait tué un bébé de 3 ans, sa mère et sa grand-mère. L’accusé fait déjà face à son procès et pourrait recevoir une peine sévère pouvant aller jusqu’à 20 ans pour chacun des décès causés par l’accident du Texas.

Luis Gonzalez fait face à son sort dans un tribunal du Texas accusé de trois chefs d’homicide alors qu’il conduisait haut et a causé un accident mortel.

Gonzalez, 20 ans, est accusé d’avoir tué Joshua Devin Powell, 3 ans; Marci Lou Powell, 33 ans, et la mère de l’enfant, et María Isabel de la Garza, 55 ans, et la grand-mère de l’enfant, quand il s’est endormi en conduisant une nuit en août 2018 parce qu’il était haut et a provoqué un accident spectaculaire dans la ville d’Edinburg, Texas, dans le sud-est de l’État et presque à la frontière avec le Mexique.

Selon pèse dans l’accusation contre González, consulté par Monde hispaniqueJuste avant de conduire, le garçon avait consommé une pilule appelée Xanax, un médicament d’ordonnance pour traiter les patients souffrant d’une anxiété excessive. La pilule produit un état de somnolence et d’étourdissement.

L’affaire de Luis Javier González, son nom complet, prendra bientôt fin, car le mercredi 26 février 2020, le juge Fernando Mancías, du 93e tribunal pénal de district du comté de Hidalgo, a ordonné que les audiences finales du affaire avec la sélection du jury et des entretiens avec des témoins par l’accusation et la défense.

Jeudi 9 août 2018, à 21 h 26, un patrouilleur routier du Texas Department of Public Safety (TxDPS) a reçu un appel pour faire face à un accident de voiture signalé par plusieurs conducteurs au numéro des urgences en face du 300 East Monte Cristo Road et presque en face d’un magasin vendant du fourrage pour le bétail.

Le patrouilleur qui est arrivé sur les lieux a noté qu’il avait trouvé un garçon hispanique endormi devant le volant d’une voiture Chevrolet Malibu et qu’il avait été frappé de face contre une voiture Sonic dans laquelle voyageait une famille de quatre personnes.

Les témoins de l’accident ont dit au patrouilleur, et il a dit dans son rapport que le Malibu, pour une raison quelconque, est soudainement sorti de sa voie et est parti sans ralentir la marche contre la voiture Sonic.

Le conducteur hispanique de la voiture, qui avait perdu le contrôle, n’a subi aucune blessure grave, mais en tout état de cause, il a été emmené à l’hôpital de la région pour une intervention chirurgicale mineure.

Cependant, dans la voiture Sonic, trois des quatre occupants ont été déclarés morts sur les lieux, en raison de la force de l’impact.

Des agents de la division des délits des véhicules du service de police d’Edimbourg (EPD) se sont rendus sur les lieux de l’accident pour commencer l’enquête.