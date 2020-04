Chronique: Hispanique recherché pour le meurtre de sa petite amie a eu une fin de film. Ramon Thomas Villagomez était le principal suspect dans le meurtre à l’arme blanche de sa petite amie Catherine Menendez Algarin. Quand il pensait qu’il avait déjà échappé à la loi, l’Hispanique a joué dans une finale de film et est mort sur le coup.

Ramón Thomas Villagomez était le coupable. La police l’a cru et il était porté disparu. Mais ce qui s’est passé à la fin de cette histoire est en quelque sorte un film d’action.

Plus tôt en avril, une femme a appelé la police de San Antonio parce qu’elle ne savait rien de sa meilleure amie, Catherine Menendez Algarin, depuis un certain temps et était inquiète.

Les policiers se sont donc rendus au 14400 Hereford, dans un quartier près des routes O’Connor et Nacogdoches, du côté nord-est, et ce qu’ils ont trouvé les a coupé le souffle.

La police a trouvé la femme morte à l’intérieur du duplex. Catherine, 41 ans, mère de trois enfants, a été poignardée à mort, selon le bureau du médecin légiste du comté de Bexar.

La police est allée immédiatement chercher son petit ami, ils l’ont considéré comme un suspect. Ils le recherchaient pour interrogatoire pour le meurtre de Menendez Algarin et pour agression aggravée avec une arme mortelle, à un autre moment, sur un de ses proches dans le comté de Brazoria.

Ils l’ont trouvé ce dimanche 19 avril. Mais son arrestation n’était pas comme les autres, il avait un extra incroyable.

La police de Garland a reçu un autre appel d’alerte. Il était environ 11 heures du matin dimanche et on leur a dit qu’un homme avait détourné, sous la menace d’une arme, un bus des transports publics de la région de Dallas (DART) à Richardson, il y avait aussi une autre femme terrifiée à bord.

Qui était le kidnappeur? Évidemment, Ramón Thomas Villagomez, qui ne s’est jamais lassé de mal faire.

Les officiers du DART avaient déjà essayé d’arrêter le bus, mais n’avaient pas pu arrêter le bus en mouvement, à partir duquel le tireur Villagomez a commencé à leur tirer dessus à travers une fenêtre cassée. Un officier DART a été touché à la jambe par des coups de feu.

Puis la police de Garland est venue soutenir les officiers qui étaient déjà en difficulté.

Une poursuite et un tournage ont commencé à l’est sur l’autoroute George Bush Freeway, a déclaré le policier Pedro Barineau de Garland.

Mais la poursuite a couvert plusieurs juridictions, y compris Dallas, Richardson et le comté de Rockwall, avant de se terminer à Rowlett, le bus en panne s’arrêtant lentement au péage du président George Bush.

C’est que la police a utilisé une bande avec des clous pour arrêter le véhicule sur l’autoroute dans la banlieue de Rowlett, selon Barineau.

“Pendant la poursuite, le suspect a tiré à plusieurs reprises sur les agents qui le poursuivaient, frappant plusieurs véhicules de police”, a indiqué le communiqué de presse sur Facebook. “L’une des balles a pénétré le pare-brise avant d’une voiture de police de Garland et blessé un policier au cou.”