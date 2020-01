Hoffman (GSMA) demande de ne pas s’inquiéter de la continuité du MWC à Barcelone | Économie

Le PDG de la GSMA, John Hoffman, a répété ce jeudi que les organisateurs du Mobile World Congress (MWC) se sont engagés à célébrer et à pérenniser le congrès de Barcelone et a suggéré: “Pensez-y mais ne vous inquiétez pas”.

Lors de la conférence “Barcelone capitale de la connectivité”, tenue au Cercle équestre dans le cadre du Forum de la capitale de Barcelone et présentée par le président de la Fira de Barcelone, Pau Relat, le directeur de la GSMA a déclaré que “l’écosystème” de Barcelone le rend Sentez-vous «les bienvenus» et a souligné que le secret du succès est de travailler ensemble et de renouveler «de ne pas devenir hors de propos».