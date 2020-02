Hollywood et la violence armée – Scientific American Blog Network

Récemment, un homme armé a tiré sur un valet de chambre de l’hôpital de Boston où je travaille. Je traitais des patients dans la salle d’urgence lorsque mon écran d’ordinateur a clignoté, «Active Shooter Alert». Je n’oublierai jamais la sensation de mon cœur qui bat alors que nous fermions les rideaux et les portes des chambres de nos patients et attendions, incertains de ce qui allait se passer ensuite.

Je me souviens avoir ressenti un sentiment d’anxiété similaire il y a quelques mois dans une salle de cinéma lorsque je regardais Joker, une narration psychologiquement complexe de l’histoire de la naissance de l’ennemi juré de Batman, j’ai continué à penser au tournage dans une aurore, Colo., théâtre en 2012 alors que je regardais nerveusement la sortie du théâtre.

Et puis Joaquin Phoenix a remporté l’Oscar du meilleur acteur pour avoir joué le titre dans ce même film. Cet honneur était largement mérité, mais c’était aussi une fenêtre sur la distance que Hollywood devait encore parcourir pour dépeindre la maladie mentale avec plus de précision et de compassion. Le personnage de Phoenix, Arthur Fleck, vit une vie de dépression débilitante, de manie et de psychose. Il n’a pas de système de soutien social, est abandonné par son conseiller en santé mentale, a des antécédents familiaux abusifs et reçoit un pistolet d’un collègue – qu’il utilise plus tard pour commettre ses premiers meurtres. Joker s’engage plus profondément que d’autres films violents avec le récit de la façon dont une personne ayant des problèmes de santé mentale pourrait devenir un tueur.

En tant que médecin, je trouve familière l’histoire de ses difficultés sociales. Beaucoup de mes patients partagent le même genre de difficultés. J’ai également soigné des victimes décédées de blessures par balle et d’autres patients qui ont estimé que leur seule option était de se suicider ou de tuer d’autres personnes. À une époque où la violence par arme à feu à un seul tireur augmente (il y a eu plus de 30 fusillades de masse documentées – celles qui impliquent plus de trois personnes – en 2020 seulement), des films comme Joker posent des questions sur l’opportunité de vendre des divertissements autour de thèmes nationaux sensibles. Quel rôle et quelle responsabilité, le cas échéant, l’industrie des médias a-t-elle à l’égard des principaux problèmes de santé publique?

Pour être clair, un film n’est pas la raison pour laquelle l’Amérique a un problème de violence armée. Les films ne tuent pas les gens; les gens avec des fusils tuent des gens. Avec plus d’armes à feu et moins de réglementation que n’importe quel pays développé sur terre, le problème en Amérique est sans aucun doute le nombre d’armes à feu, et en particulier celles en possession de mauvaises personnes. Mais est-il toujours juste de se demander si les films violents peuvent servir de déclencheur métaphorique pour plus de violence armée? Notre prochain jeu de tir de masse sera-t-il inspiré par un film dans lequel un personnage crée un sens et un but dans sa vie à travers une arme à feu?

En fait, une étude récente a montré que les crimes violents ont en fait diminué au cours de la journée de sortie de films à succès, en grande partie, selon les auteurs, car de nombreuses personnes sujettes à commettre des crimes étaient au théâtre. Mais il n’y a pas eu de suivi à long terme; nous ne savons pas si les crimes violents ont augmenté des mois plus tard de façon notable.

Des études similaires ont examiné les jeux vidéo et leur lien avec la violence. Une étude menée par des chercheurs de Harvard et Stanford a révélé que les jeux vidéo étaient liés à une augmentation du comportement agressif, mais que les effets étaient faibles. Compte tenu de ce que nous savons sur la violence armée, Daniel Webster, directeur du Johns Hopkins Center for Gun Policy and Research, déclare: «Bien que je ne recommande pas de regarder beaucoup de films violents ou de jouer à beaucoup de jeux vidéo violents, et je pense n’est pas bon pour la santé mentale, les médias violents ne sont pas là où je regarde quand je considère comment réduire la violence armée et les homicides. »

Les données sont clairement limitées quant à savoir si les films violents provoquent directement la violence, mais nous savons avec certitude que les films ont un impact sur les gens. Ils sont conçus pour faire exactement cela – parfois pour le bien, et parfois, involontairement, pour le mal. En tant que membre du public, je ne pouvais pas m’empêcher de ressentir de la sympathie pour le Joker, d’autant plus que la société autour de lui faisait tellement pour le pousser vers le bas. Sa violence, au moins initialement au cours d’une scène où il se protège, est décrite comme presque justifiable.

De plus, il y avait des points d’intrigue qui nous faisaient voir l’humanité en lui. Dans une scène tendue, il épargne étonnamment la vie d’un homme en disant: “Tu es le seul qui ait jamais été gentil avec moi.” Malheureusement, ce récit arrive à la mauvaise conclusion: que la violence peut être la réponse à la dépression ou à une maladie de santé mentale – qui sont toutes deux des épidémies en cours aux États-Unis. Et bien que cela soit censé être l’histoire d’un méchant, il devient parfois facile d’oublier cela.

L’industrie des médias a fait face à cette situation il n’y a pas si longtemps. L’année dernière, Universal Pictures a annulé la sortie de son film d’horreur The Hunt à la suite des tirs d’El Paso au Texas. Et Warner Bros. a répondu à la montée en puissance du film Joker, affirmant que «ce n’est pas l’intention du film, des cinéastes ou du studio de faire de ce personnage un héros».

Mais l’intention n’est que la moitié de l’équation. Et si les œuvres d’art impliquent des questions de santé publique, alors la santé publique devient, en partie, la responsabilité des artistes également.

Le contrôle des armes à feu est un problème complexe. L’industrie des médias ne pourra pas le résoudre. Cependant, l’industrie des soins de santé ne le sera pas non plus; le système judiciaire; forces de l’ordre; le pouvoir législatif; psychiatres; gilets pare-balles; plus d’armes à feu; ou moins d’armes. Les réponses nécessitent des solutions nuancées et interdisciplinaires. Ils exigent que tout le monde, y compris les cinéastes, participe à un effort concerté. Une législation plus stricte sur les armes à feu, y compris la réduction du nombre d’armes à feu en circulation, rendra sans aucun doute la probabilité de violence armée. Mais un tireur isolé qui s’inspire d’un complot violent avec un personnage qui lui rappelle ce qu’il pourrait être ne sera pas nécessairement arrêté par ces seules mesures.

Les familles des victimes des tirs d’Aurora ont contacté Warner Bros., leur demandant un engagement des entreprises à prendre des mesures de contrôle des armes à feu par le biais d’un lobbying politique, et elles ont également demandé à la société de mettre fin à tout soutien aux candidats soutenus par la NRA. Il serait prudent pour l’entreprise de le faire. De plus, Warner pourrait utiliser les bénéfices pour aider à financer de nouvelles recherches sur ce qui crée des tireurs de masse – et peut-être en même temps nous rassurer tous sur le fait qu’il ne s’agit en fait pas de films violents. L’industrie des médias détient un pouvoir immense – bien plus que mon stéthoscope – et elle devrait utiliser ce pouvoir pour protéger notre santé.