Home Star Stunner: les meilleures images de la surface solaire annoncent une nouvelle ère

Pourquoi l’atmosphère extérieure du soleil est-elle tellement plus chaude que sa surface? Qu’est-ce qui motive son cycle de 11 ans d’activité magnétique? Et comment son vent solaire se propage-t-il dans le système solaire? Les scientifiques espèrent répondre à toutes ces questions et plus encore dans la prochaine décennie, grâce à une armada de nouvelles missions qui examineront le soleil plus en détail que jamais. Avec les débuts de deux vaisseaux spatiaux sans précédent et du plus grand observatoire solaire au sol jamais construit, la recherche sur notre étoile d’origine devrait atteindre de nouveaux sommets.

L’un des deux vaisseaux spatiaux a déjà été lancé: la sonde solaire Parker de la NASA, qui s’est envolée vers le ciel le 12 août 2018. Conçue pour s’approcher de notre étoile à seulement 4% de la distance Terre-soleil, ou 0,04 unité astronomique (AU), c’est la mission la plus proche jamais envoyée à notre étoile. L’autre vaisseau, la mission Solar Orbiter de l’Agence spatiale européenne (ESA), devrait décoller de Cap Canaveral, en Floride, le 7 février. Bien qu’elle ne devrait atteindre que 0,28 UA, cette mission capturera certaines des images les plus détaillées de le soleil jamais vu, y compris les premières photos de ses pôles. Et aujourd’hui, les scientifiques ont publié des images inaugurales du télescope solaire Daniel K. Inouye de quatre mètres (DKIST) sur Maui à Hawaï. Gérées par la National Science Foundation aux États-Unis, ce sont les images les plus détaillées jamais prises de la surface solaire.

«C’est extrêmement excitant d’être un physicien solaire à ce stade, avec toutes ces missions», explique Thomas Rimmele, astronome et directeur de projet de DKIST à l’Observatoire solaire national. “Avec juste les premières images [from DKIST], vous voyez des détails que nous n’avons jamais vus auparavant. Et ce n’est vraiment qu’un début. »

Les cinq instruments de DKIST sont conçus à la fois pour imager le soleil et pour sonder son champ magnétique, permettant aux scientifiques de discerner la force et l’orientation du champ. Les scientifiques espèrent utiliser ces données pour résoudre le mystère de longue date de la raison pour laquelle la couronne solaire du soleil, son atmosphère halogène, est jusqu’à des millions de degrés plus chaude que sa surface. Les données de DKIST permettront également aux chercheurs de sonder les champs magnétiques des vastes structures qui arc et boucle entre ces deux régions.

Complétant DKIST sont la sonde solaire et l’orbiteur solaire susmentionnés. En volant à plusieurs reprises près du soleil au cours des cinq prochaines années à des vitesses record de près de 700000 kilomètres par heure, le premier sera en mesure de mesurer le matériel vierge éjecté de notre étoile, et il fournit déjà des données inestimables de ses premiers passages. «Parker Solar Probe nous montre des signatures du vent solaire et du plasma dans la couronne que nous n’avions jamais vues auparavant lors de missions précédentes», explique Nour Raouafi, scientifique de projet pour la sonde au Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory.

Pendant ce temps, le Solar Orbiter a la capacité d’imager directement le soleil depuis son point de vue rapproché, ce qui manque à la sonde solaire Parker. En fouillant dans les petits trous du bouclier thermique en titane du vaisseau spatial, les caméras fourniront les images les plus proches du soleil jamais prises. Au-delà de la livraison de ces instantanés étonnants, les scientifiques sont déjà enthousiasmés par d’autres informations que cette mission pourrait révéler, telles que la façon dont notre étoile lance des fusées éclairantes et des éjections de masse coronales – des événements de «météo spatiale» qui peuvent gravement perturber les réseaux électriques mondiaux et les télécommunications. “Le principal problème de la météo spatiale en ce moment est [we have] un avertissement de 12 heures au maximum », explique Stephanie Yardley, physicienne solaire à l’Université de St. Andrews en Écosse. “Si nous [know] l’évolution du champ magnétique du soleil et de l’atmosphère solaire, nous pouvons avoir un aperçu de la formation de ces éruptions. C’est actuellement très difficile [to predict them]. “

Le Solar Orbiter a également une autre astuce dans sa manche. Il utilisera des rencontres répétées avec Vénus pour augmenter progressivement l’inclinaison de son orbite, atteignant finalement 33 degrés au-dessus du plan des planètes si, comme espéré, la mission est prolongée au-delà de ses sept premières années. Cela lui permettra de faire le tour du soleil à un angle élevé, capturant des images des pôles du soleil. “Nous espérons voir comment le champ magnétique à la surface migre vers les pôles et finira par influencer le” retournement “des pôles du soleil [every 11 years]», Explique Yardley.

De nombreux vaisseaux spatiaux d’observation du soleil ont été lancés auparavant mais sans les capacités avancées de ces nouvelles missions. L’Observatoire solaire et héliosphérique (SOHO) largement considéré et toujours opérationnel de l’ESA et de la NASA a été lancé en 1995, mais il ne se trouve qu’à une distance de 0,99 UA du soleil. L’Allemagne-États-Unis. Les sondes Helios dans les années 1970, quant à elles, ont établi le record précédent pour l’approche la plus proche du soleil de 0,29 UA, mais elles ont depuis été éclipsées par la sonde solaire Parker. Et le vaisseau spatial Ulysses de l’ESA et de la NASA a utilisé une assistance gravitationnelle de Jupiter pour survoler les pôles du soleil au milieu des années 1990 et au début des années 2000, mais il l’a fait sans caméras pour imaginer à quoi ils ressemblaient.

Ensemble, dit Raouafi, ces nouvelles missions annoncent un «âge d’or» des études solaires à venir. «Ils ont le potentiel de définir l’orientation future de la recherche solaire et héliophysique», dit-il. Et Gregory Fleishman du New Jersey Institute of Technology espère qu’ils pourraient inspirer encore plus de projets dans un avenir proche. Il fait actuellement partie d’une équipe à la recherche de financement pour un nouveau grand radiotélescope solaire après avoir utilisé un réseau plus modeste pour sonder les éruptions de champs magnétiques sur le soleil. “L’âge d’or signifierait que les mesures sont [across] toutes les longueurs d’onde », explique Fleishman. “Une portée importante est entièrement manquante: la portée radio, qui est unique car c’est la seule fenêtre où nous pouvons mesurer les champs magnétiques coronaux dynamiques.”

Pour les scientifiques qui ont souhaité répondre à certaines des questions les plus intrigantes du soleil, cependant, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour découvrir ses secrets. La sonde solaire Parker devant étudier le soleil jusqu’en 2025, l’orbiteur solaire jusqu’à 2030 si sa mission est prolongée et DKIST observant potentiellement pendant des décennies à venir, les physiciens solaires comme Yardley sont ravis de ce que l’avenir réserve à notre compréhension. “Nous allons avoir ces trois différents [missions] pour nous fournir toutes ces observations différentes, comme nous n’en avons jamais eues auparavant », dit-elle. “J’espère [they] peut répondre à certaines de ces grandes questions sans réponse que nous avons en physique solaire en ce moment. “