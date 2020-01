Hommes contre machisme: une nouvelle campagne cherche à faire lutter les hommes pour une société égalitaire

Jorge Taddei et Manuel Iglesias descendent de la même voiture au coin des 6e et 49e rues de la ville de La Plata. Le premier est père par Wanda Taddei, tué par l’ancien batteur de Callejeros Eduardo Vázquez en 2010. Le second est le frère par Laura Iglesias, violée et étranglée à Miramar en 2014. Ils arrivent ensemble lors du lancement de la campagne nationale “Des hommes pour une société égalitaire, contre le patriarcat, le machisme et les féminicides”. Derrière eux, une douzaine d’autres hommes: autres parents et proches de victimes de fémicide et de violence sexiste, mais aussi des référents d’organisations sociales, politiques, économiques, politiques et syndicales; journalistes et professionnels, étudiants et magistrats.

«Tous les hommes qui souhaitent adhérer seront les bienvenus. La proposition est une organisation croisée pour nous rendre visible et penser des actions concrètes pour mettre fin à la violence sexiste“Dit Infobae Darío Witts, avocat et fondateur de Portes Ouvertes María Pueblo, refuge pour femmes, filles et enfants victimes de violence, qui travaille depuis 25 ans à La Plata avec la reconnaissance de l’ONU, d’Amnesty International et de Human Rights Watch.

Il est né la première initiative, qui en 2010 a été lancée à l’Obélisque avec le conseil d’administration de 231 signatures masculines – le nombre de fémicides signalés cette année-là – et a suivi plus tard avec plus de 60 actions au cours de cette décennie. “Mais aujourd’hui, après Ni One Less, je pense que notre proposition peut être amplifiée, car il y a une approche plus une conscience qui, grâce au féminisme, nous mobilise ».

«Cette campagne vise à être inclusive et inclusive de la voix collective des hommes avec une trajectoire historique et un militantisme actif dans les questions de genre, celles qui ont subi la perte de leurs filles par différents types de violence, produit de une culture patriarcale meurtrière», Ont annoncé les invocateurs lors d’une conférence de presse. Et ils ont noté que l’appel est à «toute la communauté, mais surtout aux hommes: afin que, dans un engagement actif avec les femmes et les dissidents, ils mènent ce combat pour la construction d’une nouvelle société, sans violence, véritablement égalitaire et pleine de leurs droits ».

Parmi les hommes qui ont dirigé l’événement, en plus de Taddei et Iglesias, il y avait Miguel Pereyra, le père de Marisol, l’un des victimes du quadruple crime de La Plata en 2011; Luis Basualdo, père de Marcela, assassinée à Punta Lara en 2004 avec son partenaire. Ils ont également signé les parents de Natalia Melmann et Carolina Aló, et Hugo Capacio, le père de Dayana, assassinés en 2012 par son petit ami à Rosario. Plusieurs femmes, également proches de victimes de fémicide, accompagnaient: parmi elles, la mère de Wanda Taddei, Beatriz Regal; La mère de Candela Rodríguez, Carola Labrador; et la mère d’Evelyn Antonella Herrera, María Bernal.

«Nous pensons que pour de nombreux hommes, il est important que le message vienne des hommes. Parce que nous reproduisons cette structure et cette violence. Ensuite, si nous ne faisons rien, nous sommes complices», A expliqué Witts.

“Le tueur de ma fille est un produit de cette société”

«Dans chaque fémicide, il y a une femme morte et de nombreuses autres personnes autour d’elle traversées et détruites par cette mort. Pour nous, Je parle en tant que père, c’est un avant et un après non seulement parce qu’elle est votre fille, mais parce que lorsque vous commencez à comprendre, vous apprenez que le tueur de votre fille est le produit d’une société dont vous faites également partie », Taddei a expliqué à Infobae.

“Pour cela nous les hommes devons également nous battre pour un changement de paradigme. Nous faisons partie de cette violence qui prend la vie de nos filles, petites-filles, sœurs. » À 77 ans, il dit que bien qu’il soit déjà un peu fatigué, le combat et le contact avec d’autres parents l’ont aidé à passer la douleur: «J’espère que cela atteint tout le pays. J’ai voyagé d’Ushuaia à Salta en essayant de m’aider avec mon histoire. Parce que ma fille me manquera toujours, mais je peux aider et je reçois beaucoup de gens. »

Iglesias a ajouté: «Je pense que, tout comme il a fallu que les Blancs accompagnent les luttes pour la fin de l’esclavage, si les hommes ne font rien et ne renoncent pas aux privilèges, il sera difficile pour cette société machiste qui produit la violence de mettre fin. L’oppression vient des hommes. Nous avons quelque chose à faire. “

«Les outils sont donnés par des partenaires féministes»

Esteban «Gringo» Castro, secrétaire général du tout nouveau syndicat des travailleurs de l’économie populaire a également participé: «Je suis militant de quartier depuis de nombreuses années et J’ai vu de très près la violence contre les femmes: Nous avons des partenaires qui ont souffert de leurs partenaires: certains qui ont fréquenté une salle à manger ou participé à des activités dans le quartier et se sont séparés parce que leurs partenaires ne voulaient pas qu’ils travaillent, par exemple. D’autres qui ne sont plus venus. Mais en plus, la quantité de fémicides est atroce: il y a tout le temps de nouveaux cas. Et il y a aussi des partenaires masculins qui ont perdu leurs filles. C’est un thème de toute la société“

Le syndicaliste a également ajouté que Au sein des organisations, c’est aussi un défi de rompre avec la logique macho: «Nous devons nous battre avec les partenaires, il n’y a pas d’option. Mais pour cela, nous devons transformer toute une histoire de vie. Et ils nous poussent: parce que Nous allons le faire avec un travail féministe et une logique militante. Nous apprenons d’eux. »

Avec lui, des représentants d’entreprises tels que Marcelo Reinna, dirigeant de l’Association des petites et moyennes entreprises (APyME), et la référence de la diversité et des droits de l’homme Alex Freyre, qui depuis 2010 accompagne Witts dans les différentes initiatives de Les hommes contre le machisme.

«Nous devons planter, organiser et persuader d’autres hommes non seulement parce que nous sommes responsables de ce système qui produit un massacre, mais en plus de quelque chose de moins choquant mais tout aussi injuste et violent: nous devons déconstruire nos comportements machos», A déclaré Freyre, qui est également un activiste des droits à la diversité. «Nous parlons de genre et de diversité de genre. Et en tant que gay, j’ai beaucoup de choses à parler aux garçons. Il est important que les hommes se réorganisent avec beaucoup de tendresse et de fermeté. »

Wits a expliqué la transversalité de la proposition: «La visibilité est aussi pour l’employeur, le fonctionnaire, l’enseignant, le salarié, le syndicaliste ou quiconque, de nous écouter et de regarder autour de nous. Et pense et vois que faites-vous et comment reproduisez-vous un modèle d’inégalité et de violence à la place qu’il occupe. “

La conférence a également présenté plus de 40 mille signatures réunis contre la décision de Carolina Píparo, secrétaire du Genre de La Plata, qui le 24 décembre 2019 a pris la subvention publique de Casa Abierta María Pueblo, l’organisation qui est à l’origine de l’initiative, et qui donne depuis plus de deux décennies soutien et refuge pour les victimes de violences sexistes.