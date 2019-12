Hommes des «empires» d'un mètre carré

Dans son discours de lundi à Beyrouth, après que ses hommes ont violemment attaqué les manifestants pacifiques campés sur la place des Martyrs exigeant des changements avant la corruption systémique que le Hezbollah et l'Iran ont contribué à établir dans les gouvernements libanais successifs. Le secrétaire général de l'organisation politico-terroriste pro-iranienne qui occupe le Liban, Hassan Nasrallah, il a laissé entendre qu'il avait non seulement atteint un poste à partir duquel il pouvait diriger les communautés musulmanes du Liban, mais aussi qu'il pouvait dicter des politiques très dures sur «les pouvoirs infidèles et les saboteurs étrangers qui seront mis en retraite pour avoir blâmé les manifestants libanais "

Les partisans de Nasrallah peuvent croire que c'est l'une des victoires sacrées qu'il a annoncées dans le passé au-delà des limites du ridicule. Cependant, tous ceux d'entre nous qui connaissent les particularités de ces latitudes savent que la flatterie a été et est la ruine de nombreuses cultures au Moyen-Orient.

Cependant, Que se passerait-il si Nasrallah croyait vraiment ce qu'il disait? Cela ne peut être exclu, d'autant plus qu'un chœur de flatteurs l'isole du cadre de vie "réel", ce serait très dangereux.

Le fait est que les philosophes autoproclamés affirment que Nasrallah n'est pas seulement un grand stratège politico-militaire, mais aussi le plus grand penseur depuis Aristote ou, pour ne pas blesser les plumes musulmanes, puisque Ibn Sinah. Ses acolytes louent Nasrallah comme le meilleur et le plus apte penseur chiite depuis Hafez Sa’adi, bien que seuls quelques courtisans écoutent en privé ses pensées et, en général, le monde libre s’est éloigné d’eux.

Cependant, Hassan Nasrallah est censé être excellent dans tout. Il a écrit sur la méthodologie du mariage islamique réussi, la destruction d'Israël, le déclin de l'Amérique du Nord, la réforme des sciences humaines, une nouvelle civilisation islamique pour remplacer l'ancienne qui a perdu son chemin et, comme événement tardif, sur une réorganisation radicale de l'ordre mondial. Pour le moment, il n'a manqué que de s'exprimer sur la cuisine arabe.

Cependant, l'histoire regorge d'exemples de dirigeants qui ont été prisonniers de leurs fantasmes, même s'ils rêvaient de gouverner le monde. La littérature arabe islamique a de nombreux exemples de merveilleux poètes et autres, dont la valeur n'a pas atteint un sou, bien qu'ils aient écrit et diffusé leurs pensées limitées à des liliputiens mentalement illustres qui les ont soutenus et transmis à un havre éloigné du néant, mais Ils se considéraient comme un nouvel Alexandre le Grand.

Dans la plupart des cas, le leader isolé de la réalité est victime d'une forme politique d'autisme, ou pire, d'aliénation totale. Il est généralement incapable de maintenir un contact normal avec la société, en particulier en voyageant et en connaissant des lieux et différents types de personnes. Le leader aliéné perd le sens du discernement entre le monde réel et l'univers imaginaire inventé par son entourage et par lui-même.

Ces dirigeants pourraient bien être définis comme des «empereurs d'un tapis de prière», c'est-à-dire des dictateurs dont le mandat royal ne s'étend pas au-delà d'un petit tapis, même s'il est tissé de soie et d'or.

Cependant, après la chute de l'ex-Union soviétique, compte tenu du fait que nous avons vécu une période de profonds changements dans les relations internationales, je suggère que ce tapis de prière métaphorique soit étendu pour donner aux dirigeants en question un espace plus grand. , disons un kilomètre carré, quelque chose qui est plus proche de la réalité que le lecteur pourrait le penser.

Un premier exemple serait de demander: Où les califes abbassides ont-ils passé la majeure partie de leur vie, avant d'être tués par leurs gardes du corps mongols, lorsque Bagdad était le centre du monde? La réponse est: dans un seul kilomètre carré qui est aujourd'hui réduit à un peu plus de la moitié de ce qu'est la Plaza de los Mártires à Beyrouth.

Parce que les choses ne changent pas autant que nous le pensons ou nous y attendons, l'élite dirigeante libanaise y est confinée, ce qui revient à dire l'ancienne «zone verte» de la guerre civile, à un jet de pierre.

Il Akhund Swat, le mollah du XIXe siècle qui a déclaré le Jihad dans le Raj britannique (dans ce qui est maintenant le Pakistan), vivait dans une grotte entourée d'un jardin, et tout cela ne s'étendait pas sur plus d'un kilomètre carré.

Plus récemment, au XXe siècle, nous avons eu Josef Staline, qui, au sommet de sa puissance, a à peine mis le pied à l'extérieur du Kremlin, et Adolf Hitler, qui avait un kilomètre carré à Berlin et un autre à Berchtesgaden.

Rafael Trujillo, le dictateur de la République dominicaine Dans les années 1950, il a décidé d'embellir son palais-prison d'un kilomètre carré à Saint-Domingue avec un phare géant qui consommait la moitié de l'électricité de l'île. Lorsque la santé l'a abandonné, Trujillo est devenu aveugle. Puis il a passé le reste de sa vie à imaginer la lumière que son jouet projetait sur les Caraïbes.

Le dictateur d'Haïti, François Duvalier, alias "Papa-Doc", n'a quitté son kilomètre carré qu'une seule fois, et est allé enterrer son chien préféré dans le parc central de Port-au-Prince.

Au fil des ans, nous avons rencontré plusieurs "empereurs d'un kilomètre carré", comme disent les Français, éructés plus que leur bouche ne peut.

Mouammar Khaddafi Il vivait dans une cage en or à Tripoli. J'ai été surpris d'apprendre lors d'un voyage en Libye dans les années 90, que je n'avais pas eu le temps ni le courage de visiter Benghazi depuis des années.

Aussi le despote soudanais Jaafar Nimeiri, a créé son univers de rares "kilomètres carrés". Il y a une anecdote qui décrit ses jours où le rideau d'une des fenêtres de la salle principale de son palais a été accidentellement incendié, la réaction de ses gardes du corps a été de paniquer et de sortir de la pièce.

Le despote irakien Saddam Hussein était également confiné dans son monde au kilomètre carré avant de décider d'envahir l'Iran dans les années 80 ou le Koweït dans les années 90. Et nous savons comment il s'est retrouvé, dans un trou d'un mètre de large par trois de profondeur, avant être pendu

Le général Muhammad Siad Barre, le dictateur somalien, sur lequel je ne suis pas sûr qu'il avait même un kilomètre carré complet puisqu'il vivait au quartier général central de Mogadiscio parce qu'il craignait que s'il se rendait à son palais, les soldats pourraient prendre un coup d'État dans contre lui du même quartier général militaire où il vivait.

Dans les années 80, Robert Mugabe a exprimé à deux reprises son désir de quitter son kilomètre carré à Harare, pour une visite dans la région de Bulawayo qui n'avait jamais subi son domaine. Pour autant que l'on sache, il ne l'a jamais fait.

Je doute qu'un des derniers dictateurs soviétiques, dont Leonid Brejnev, ait quitté la frontière de son kilomètre carré. Brejnev avait des palais, appelés euphémiquement "villa" dans toutes les capitales des 14 républiques soviétiques en dehors de Moscou. Mais les gens de ces endroits ont dit qu'ils n'avaient jamais visité aucun d'entre eux.

Le supposé kilomètre carré de Yuri Andropov, on a appris qu'il était encore plus petit, de la taille d'un lit où il était connecté à un appareil de dialyse pour ses reins jusqu'à sa mort.

Aujourd'hui, le chef du régime syrien, Bachar al_Assad, est confiné à son kilomètre carré à Damas et sans aucune possibilité de circuler dans d'autres parties de son pays dévastées par la guerre. Le général iranien Qassem Soleimani, considéré comme le maître des relations publiques, dit qu'il a empêché Assad de tomber et a dû quitter la Syrie parce que Khamenei lui a ordonné de rester, ce qui signifie en pratique que le président syrien est devenu prisonnier de Khamenei en Votre propre pays.

Aujourd'hui, les Houtis yéménites sont assiégés et enfermés dans leur «empire», dans l'ancien quartier ottoman de Sanaa.

Dans ses notes autobiographiques, Hassan Nasrallah montre souvent son côté lyrique sur les joies de ses visites dans les sanctuaires "sacrés" chiites en Iran et en Irak. Cependant, aujourd'hui, il n'ose pas mettre les pieds dans un Irak secoué par les soulèvements des citoyens irakiens contre son idéologie et son mentor, l'Iran. Pire encore, Nasrallah a même peur de visiter Mash’had, la ville sainte d'Iran, et doit se contenter de passer ses journées dans son bunker souterrain à Beyrouth, diffusant des discours sur un écran géant et sans faire surface.