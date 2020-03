Honduras.- La Cour suprême du Honduras ordonne de répéter le procès contre l’épouse de l’ancien président Lobo, condamné à 58 ans

MADRID, 13 mars (EUROPA PRESS) –

La Chambre pénale de la Cour suprême de justice (CSJ) du Honduras a ordonné à l’unanimité ce vendredi de répéter le procès contre l’ancienne première dame Rosa Elena Bonilla, épouse de l’ancien président Porfirio Lobo et qui a été condamnée en 2019 à 58 ans de prison pour appropriation illégale et fraude.

“Les magistrats ordonnent au tribunal des peines en matière de corruption de célébrer à nouveau le procès contre Mme Rosa Elena Bonilla de Lobo, accusée de co-auteur de détournement au détriment de l’État du Honduras”, a annoncé le porte-parole de la CSJ, Carlos Silva.

“Pour cela, les magistrats ont renvoyé cette résolution à leur lieu d’origine, ainsi qu’à la cour d’appel pour corruption”, a-t-il déclaré, selon le journal local ‘La Prensa’.

La décision intervient après que les avocats de l’ancienne première dame aient allégué “une violation de forme, qui est l’un des trois motifs d’appel criminel susceptibles d’appel”, a expliqué le porte-parole, un argument qui a été accepté par la magistrats.

L’avocat de Bonilla, Juan Carlos Verganza, a salué le fait que la chambre criminelle leur ait donné le droit mais, a-t-il averti, “cela ne signifie pas qu’elle soit acquittée” mais que le procès est annulé et doit être répété “avec de nouveaux juges”. En outre, “la chambre criminelle présume qu’il n’y a pas de délit de détournement de fonds publics ou de blanchiment d’argent”, a ajouté l’avocat.

L’épouse de l’ancien président Lobo a été distinguée par la Mission de soutien à la corruption et à l’impunité au Honduras (MACCIH) pour avoir irrégulièrement volé un peu plus de 12 millions de lempiras (environ 500 000 euros) sur le compte du Bureau du Bureau des la Première Dame pour le transférer sur un compte personnel quatre jours avant que le président ne cède la présidence le 27 janvier 2014. De plus, selon le MACCIH, il a créé un réseau de blanchiment d’argent qui a déplacé 94 millions de lempiras avec 70 chèques tirés sur certains neuf personnes entre 2011 et 2015.

Bonilla a été arrêtée en février 2018 à son domicile et le tribunal de corruption l’a reconnue coupable en 2019 de trois crimes d’appropriation illicite et huit de fraude contre l’État du Honduras.