Honduras – Les procureurs américains révèlent qu’un trafiquant de drogue a soudoyé le président du Honduras

La présidence défend que c’est “100%” faux et s’assure qu’il s’agit d’une campagne pour discréditer le gouvernement

MADRID, 4 mars (EUROPA PRESS) –

Le bureau du procureur fédéral du district sud de New York a révélé qu’un trafiquant de cocaïne hondurien avait versé un pot-de-vin de 25000 dollars à l’actuel président du Honduras, Juan Orlando Hernández, en échange d’une protection contre les forces de sécurité.

Dans un communiqué, les procureurs ont révélé que le présumé trafiquant de drogue de Geovanny, Daniel Fuentes Ramírez, qui a été arrêté dimanche dernier à l’aéroport international de Miami dimanche, a versé le pot-de-vin à “un haut responsable hondurien” connu sous le nom de “CC-4”. Rapports de Bloomberg.

Bien que le texte ne mentionne pas expressément Hernandez, dans des documents judiciaires antérieurs concernant le procès aux États-Unis contre le frère du président, Tony Hernández, le trafic de drogue fait référence à “CC-4” comme vainqueur des élections présidentielles. de 2013, dans lequel le président actuel a prévalu.

Ramírez a rencontré en 2013 Hernández, alors membre du Congrès et qui a accepté de faciliter l’utilisation du personnel des Forces armées honduriennes comme sécurité, selon le communiqué annonçant les charges. Le détenu a aidé à diriger un réseau de trafic qui a reçu des tonnes de cocaïne de Colombie dans des avions et des navires avant de l’envoyer au Guatemala et de là aux États-Unis, selon le bureau du procureur.

Le déni officiel n’a pas tardé à arriver. Dans un message publié sur Twitter, la présidence du Honduras a affirmé que les accusations étaient “100% fausses” et semblaient “fondées sur les mensonges de criminels avoués cherchant à se venger ou à réduire leurs peines”.

Dans une déclaration ultérieure, la présidence a défendu que “les trafiquants de drogue recourent à nouveau à la même tactique pour discréditer le seul gouvernement qui leur a fait face avec courage pour démanteler leurs empires du crime et de l’impunité”.

Il a également dénoncé qu’il s’agit d’un nouveau chapitre de la “conspiration visant à saper le gouvernement, motivée par le désir de vengeance des 23 trafiquants de drogue qui ont été extradés ou ont dû fuir le pays et se rendre aux États-Unis pour éviter d’être capturés Honduras “, qui a également été accusé d’avoir” comploté avec l’opposition hondurienne et “des groupes criminels organisés internationaux”.