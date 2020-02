Hong Kong enregistre le premier décès par coronavirus; le chiffre total dépasse 420

Par Farah Master et Ryan Woo

HONG KONG / BEIJING, 4 février (.) – Hong Kong a enregistré mardi son premier décès dû au coronavirus nouvellement identifié, le deuxième en Chine continentale pour une épidémie qui a tué plus de 420 personnes, s’est propagé à travers le monde et a fait craindre ses effets sur la croissance économique mondiale.

Les marchés chinois des changes et des actions sont restés fermes, bien que l’environnement ait été très volatil, après que l’incertitude sur le coronavirus a puni le yuan lundi et effacé environ 400 milliards de dollars de valeur marchande de l’indice de référence de Shanghai.

Macao, le plus grand centre de paris au monde, a déclaré qu’il avait demandé à tous les opérateurs de casinos de suspendre leurs opérations pendant deux semaines afin de freiner la propagation du virus.

La mort à Hong Kong a porté le nombre total de décès dus au virus à 427, dont un homme décédé la semaine dernière aux Philippines après sa visite à Wuhan. Les autorités chinoises ont déclaré que le nombre de victimes en Chine était passé à 425, avec une augmentation au cours de la journée de 64 morts, un record à ce jour. La plupart des nouvelles victimes résidaient dans la province du Hubei, dont Wuhan est la capitale.

De nouveaux cas ont été signalés aux États-Unis, notamment un patient en Californie qui a été infecté par contact étroit avec une personne du même domicile qui avait été infectée en Chine.

Il s’agit du deuxième cas de propagation du virus chez les personnes aux États-Unis, après qu’un autre cas a été signalé la semaine dernière dans l’Illinois.

Le nombre total d’infections en Chine a augmenté de 3 235, pour atteindre 20 438, et il y a eu au moins 151 cas dans 23 autres pays et régions.

Ces incertitudes poussent certains pays à prendre des mesures extrêmes pour enrayer la propagation. L’Australie a envoyé des centaines de personnes évacuées de Wuhan vers une île éloignée de l’océan Indien, tandis que le Japon a ordonné la mise en quarantaine d’un navire de croisière transportant plus de 3000 personnes après qu’un homme de Hong Kong qui y a navigué le mois dernier ait été testé positif. dans le test de coronavirus.

