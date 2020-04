Hôpital Fernández: un médecin résident a fait fermer le coronavirus et le service d’anesthésiologie

L’information a été confirmée par Ignacio Previgliano, directeur de l’hôpital Fernández. “C’est le premier cas documenté que nous avons à l’hôpital“Il a dit en référence au résident en anesthésiologie de deuxième année qui, le 15 avril, a commencé avec des maux de tête, de la fièvre et des difficultés à avaler.

Alertés d’un éventuel cas de coronavirus, le lendemain (16 avril), ils ont envoyé le médecin procéder à un isolement à domicile. “Pendant qu’il était à la maison, il a commencé avec des symptômes plus importants: fièvre plus élevée et transpiration. Enfin il a été transféré dans un établissement privé pour son prépaiement, un prélèvement a été effectué et il a été confirmé qu’il a covid-19. Il a été admis»Previgliano a exposé.

Comme vous le savez InfobaeFace à cette situation, l’équipe d’épidémiologie du Ministère de la Santé de la Ville de Buenos Aires ordonné l’isolement de 18 travailleurs (8 anesthésiologistes et 10 résidents) de la zone de soins intensifs Fernández, qui étaient en contact avec l’anesthésiste à la fois sur appel et dans un cours de RCR.

Bien que le service d’anesthésiologie Fernández ne fonctionne pas aujourd’hui, des sources du ministère de la Santé de Porteño assurent que le service n’a pas cessé de fonctionner. “Il le couvre de sa garde”, ont-ils expliqué à ce journal.

La nouvelle n’est pas un cas isolé. La liste des professionnels de la santé qui contractent COVID-19 s’allonge quotidiennement. Selon le ministère de la Santé de la Nation, puisque l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré le coronavirus pandémie, il y a 431 infectés. Sur ce montant, selon le système de surveillance épidémiologique, 130 ont contracté le virus en travaillant dans des établissements de santé et quatre sont morts de la maladie (les cas étaient à Brandsen, province de Buenos Aires; dans la ville de Resistencia, Chaco; à La Rioja; et à Cipolletti, Neuquén). Les autres ont des antécédents de voyage ou ont été en contact étroit avec eux.

Selon la Société argentine de thérapie intensive (SATI), il n’y a que 1 350 médecins formés pour cette spécialité. Pour pallier ce déficit, le ministère de la Santé a convoqué différents professionnels de santé et, ces derniers jours, le nombre de personnes inscrites s’est élevé à 3122.

À la fermeture temporaire du service d’anesthésiologie de l’hôpital Fernández, s’ajoutent le traitement intensif de l’hôpital de Zubizarreta et du service de néonatologie de Ramos Mejía. Tous ont dû fermer temporairement les zones et isoler les professionnels pour empêcher la propagation du coronavirus. Quelque chose de semblable s’est produit au Sanatorium de La Providencia (situé à Tucumán en 1800) et à l’hôpital italien. Dans ces deux dernières institutions, au moins 53 travailleurs ont contracté le virus.

A l’intérieur du pays, la situation n’est guère meilleure. Pour ne citer qu’un exemple: dans la province de Chaco 52,7% des personnes infectées dans la province (105 personnes) sont des agents de santé ou des employés liés à ces services (médecins, infirmières, kinésiologues, techniciens et administrateurs). Le plus grand nombre d’infections correspond à l’hôpital Julio C. Perrando, le principal hôpital de la province, dont le directeur était positif pour COVID-19. Là, 60 professionnels de la santé et personnels administratifs ont été enregistrés.

Plus au sud, dans la ville de Rio Negro de Cipolletti, ils ont dû fermer le sanatorium Río Negro parce que 14 travailleurs étaient infectés.