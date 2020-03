Horacio Rodríguez Larreta a commencé l’année législative: “Je serai toujours disposé à parler avec le gouvernement national”

Horacio Rodríguez Larreta Il a commencé l’année législative dans la ville de Buenos Aires par un discours de conciliation avec le gouvernement national et le gouvernement de Buenos Aires: «Je serai toujours disposé à m’entretenir avec vous, avec les référents de vos partis politiques, avec le gouvernement national et avec le gouvernement de la Province afin qu’ensemble nous puissions relever les défis que nous partageons ».

Et il a ajouté:Le grand défi de notre gouvernement est de travailler pour que nous ayons tous plus de possibilités de croissance et de progrès. Nous sommes une ville qui accompagne les efforts de chacun pour promouvoir le développement économique et humain et l’intégration des quartiers pour réduire les inégalités ».

L’éducation a été le premier des axes du discours du chef du gouvernement de Buenos Aires. «D’après le plan que nous avons lancé pour construire 54 nouvelles écoles, 40 sont déjà terminées, 6 sont maintenant ouvertes dans les premiers jours de mars, 4 autres sont ouvertes en avril et les autres seront terminées dans les prochains mois. Sur les 54, 30 ont une chambre de 3 », a-t-il déclaré. Et il a remarqué: “Jamais auparavant autant d’écoles n’ont été construites en un seul mandat. Il y a plus de 9 mille postes vacants que nous ajoutons au système éducatif de Buenos Aires. »

Ensuite, Rodríguez Larreta a souligné le projet afin que «Toutes les écoles publiques de la ville enseignent la robotique et la programmation depuis la salle cinq» et l’approfondissement du projet “Secondaire du Futur”: “Cette année nous passerons des 44 que nous avons à 66. Et d’ici 2023 tous les lycées enseigneront avec cette modalité.”

Il s’est également adressé aux enseignants et a évoqué la création d’UNICABA et d’instituts de formation des enseignants: “Nous voulons que les enseignants se concentrent sur les capacités de chaque enfant, qu’ils travaillent de manière interdisciplinaire et qu’ils dominent le savoir numérique pour pouvoir les transmettre à leurs étudiants ».

«Nous continuerons de former des enseignants qui enseignent déjà en classe. Cette année, plus de 20 000 enseignants ont reçu une formation au cours du mois de février. Nous passons 20 heures par an à former 100 heures par an “, a-t-il déclaré. «Je tiens à vous remercier de tout cœur pour ces quatre années de collaboration. Sachez que notre engagement envers vous est plus fort que jamais. ».

Il a également annoncé la poursuite du projet Innovation Park dans le quartier de Buenos Aires de Núñez, un campus qui cherche à connecter les universités, les entreprises, les chercheurs et les entrepreneurs. «De plus, le parc sera connecté à la ville universitaire. Moi, en tant que diplômé de l’UBA, Je suis convaincu que l’université publique est l’un des grands égaliseurs d’opportunités et l’un des grands foyers de talents que nous avons dans notre ville», A-t-il dit.

«Nous continuerons de renforcer les quartiers économiques», a-t-il poursuivi, et a indiqué que grâce aux subventions, à la BA Emprende Academy et au programme IncuBAte, une formation de 50 000 entrepreneurs sera dispensée au cours des quatre prochaines années et plus de 8 000 bourses seront accordées pour Jeunes entrepreneurs. «Nous approfondirons l’Emploi Expo, où nous garantissons que 12 000 jeunes accéderont à leur premier emploi au cours des quatre prochaines années»at-il ajouté.

“Je veux dire à tous les entrepreneurs PME de la ville que nous redoublerons notre engagement envers vous par le biais de Priorité PME”, a-t-il poursuivi. “Ils auront de l’aide, du financement, de la formation, des avantages à l’exportation et un guichet unique qui leur accordera une attention exclusive afin qu’ils ne perdent pas de temps à faire de la paperasse et puissent se consacrer pleinement à leur projet“

Dans ce sens, Larreta a également fait référence au tourisme. “C’est l’un des secteurs à la croissance la plus rapide”, a-t-il déclaré. «Buenos Aires est aujourd’hui la deuxième destination la plus choisie à visiter en Amérique latine. Nous avions entrepris d’atteindre le record historique de 3 millions de touristes l’année dernière et nous l’avons fait», A-t-il indiqué et proposé comme prochain objectif« atteindre 3 millions et demi de touristes »d’ici 2023.

“Nous continuerons d’approfondir le plan de développement économique” Buenos Aires 2035 “, a-t-il déclaré.” Nous voulons continuer à faire de Buenos Aires une capitale mondiale, une économie diversifiée, ouverte sur le monde et offrant davantage de possibilités d’investissement, de production et de travail. C’est un défi auquel nous allons faire face avec le secteur privé, car de cette manière les opportunités de générer de réelles transformations dans le développement économique de la ville se multiplient“

“Pour progresser, nous devons également continuer à faire de Buenos Aires une ville de plus en plus intégrée, où l’État est présent là où il est nécessaire, accompagnant les plus vulnérables et garantissant les mêmes droits et responsabilités”, a-t-il déclaré, indiquant que Ce parcours commence «dès la naissance» et en a profité pour faire référence aux CPE et au programme Réseau des premiers mois pour les femmes enceintes en situation de vulnérabilité. “Grâce à ces efforts, nous avons le taux de mortalité infantile le plus bas de notre histoire”il a assuré.

Il a ensuite évoqué l’intégration par l’urbanisation des différents quartiers de Buenos Aires. «Ce que nous faisons, c’est construire ensemble une voie de développement qui garantit l’accès à tous aux services de base, au logement, à l’éducation, à la santé, à la sécurité et au plaisir. La transformation de Quartier 31 C’est un excellent exemple», A-t-il dit.

«Au cours de ces années, nous transformons la vie de plus de 40 000 voisins qui y vivent. Nous construisons de nouveaux appartements, nous réparons beaucoup de ceux qui existaient déjà, nous ajoutons des places, des parcs, deux centres de santé et deux centres éducatifs. Au cours des prochaines semaines, nous mettrons fin aux connexions d’eau et d’électricité afin que les voisins puissent accéder à ces services” Il y a aussi le nouveau bâtiment du ministère de l’Éducation. Le chef du gouvernement a lu pendant son discours un message de Shirley, une femme qui vit dans la région et l’a remercié pour le mouvement qui a été généré dans le quartier suite au déménagement du ministère.

Ensuite, il a également mentionné Barrio 15, connu pour l’éléphant blanc où travaille aujourd’hui le ministère du Développement humain de Buenos Aires, Los Piletones, Fraga, dans le bassin Matanza-Riachuelo, 21-24 et Rodrigo Bueno. «Cette année, nous allons franchir une étape importante. En plus de poursuivre les travaux d’infrastructure, nous allons permettre un guichet unique dans différents quartiers afin que les voisins puissent accéder à toutes les alternatives proposées par le ministère du Développement humain ».

Il a également évoqué la Village olympique, où il y aura plus d’un millier de familles déplacées fin mars. «Nous continuons à transformer des terrains en désuétude en départements afin que davantage de voisins puissent avoir leur place dans la ville. En accord avec le gouvernement national, 603 des 711 nouveaux appartements sont déjà construits dans l’ancienne gare de Sáenz du sud de Belgrano. Et dans l’ancienne gare de Buenos Aires, 426 des 1 789 appartements construits ont été livrés », a poursuivi et mentionné le programme First House BA, destiné aux jeunes. «Nous continuons à avancer pour que les voisins puissentaccéder à une maison sans avoir besoin d’une garantie exclusive et nous avons déjà adopté une loi fondamentale afin que davantage de familles puissent accéder à leur logement ce qui est la loi du logement abordable grâce auquel nous allouerons des terrains publics pour la construction de logements pour la classe moyenne, ce qui leur coûtera moins cher. ”

Plus tard, Rodríguez Larreta s’est concentré sur l’espace et les transports publics de la ville. «En 2015 nous nous sommes engagés à ajouter 110 blocs de places et de parcs. Grâce à la participation citoyenne, nous construisons de nouvelles places dans toute la ville comme Apple 66 et le Station Park à Balvanera; le parc linéaire d’Almagro; le parc Linear Crámer et le Clemente Plaza à Colegiales; la place de la République fédérale du Brésil à Recoleta; Place Monroe à Villa Urquiza; Elcano Park à Chacarita; le parc ferroviaire de Palerme; le Corralón de Floresta; le Paseo de la Costanera devant l’Aéroparque; et le Parque del Bajo », a-t-il déclaré et fait remarquer: “Maintenant, dans quelques semaines, lorsque nous aurons terminé les places qui se trouvent sur la tranchée du nouveau Paseo del Bajo, l’engagement de 110 nouveaux blocs d’espaces verts sera pleinement respecté”.

“Je sais que nous devons encore ajouter des espaces verts”, a-t-il déclaré. “Nous allons profiter du terrain et des espaces que nous gagnons sous les viaducs pour ajouter du vert et nous allons créer, en équipe avec le gouvernement national, deux grands parcs sur les plages ferroviaires de Palerme et Caballito”, a-t-il déclaré et Il a déclaré qu’ils répondraient “à une demande historique des voisins, déplaçant le marché du Trésor et y construisant le parc fédéral”.

«À Devoto, nous répondrons à une autre demande historique des voisins: nous allons déplacer la prison et sur une grande partie du terrain, nous y construirons une nouvelle place»fit-il remarquer. “La même chose va se produire au Parque Patricios, où nous allons transformer la prison de Caseros en siège du ministère des Finances et en un lieu pour tout Buenos Aires.”

«Nous allons rénover le centre historique afin qu’il devienne un point de référence et que vous puissiez profiter de la ville; et de terminer la récupération de la confiserie historique El Molino, en collaboration avec le Congrès national »il a assuré.

«Chaque jour, par exemple, trois millions d’habitants de Buenos Aires entrent et sortent de la ville pour étudier, travailler ou profiter de Buenos Aires. Si vous améliorez les transports en commun à Buenos Aires, cela améliore également votre qualité de vie. C’est pourquoi je tiens à souligner à nouveau que je suis totalement ouvert au dialogue avec les deux gouvernements [nacional y provincial]”il a insisté. “Ils trouveront toujours en moi un chef de gouvernement disposé à conclure des accords et à travailler sur les politiques publiques pour les habitants de la zone métropolitaine” et il a souligné la construction du Paseo del Bajo «qui, en plus d’améliorer la connectivité et le trafic de la ville, améliore la connectivité pour l’arrivée du port de toute l’Argentine», les passages à basse altitude et les viaducs de Mitre, San Martín et Belgrano Sur. “Pour l’avenir, nous avons un autre défi, qui est d’éliminer toutes les barrières du Sarmiento”, a-t-il déclaré.

Il a également parlé du réseau de métro de la ville: «Lorsque nous avons été transférés en 2013, il y avait 900 000 déplacements par jour. Aujourd’hui, il atteint déjà 1 300 000 et d’ici la fin de l’année, il atteindra 1 400 000 déplacements quotidiens. Cela a été possible car nous avons étendu le réseau avec 7 nouvelles stations. Mais surtout, nous avons ajouté 474 voitures qui nous ont permis d’améliorer la fréquence. Nous recevons le métro avec 0 wagons avec air conditionné. Aujourd’hui, plus de 70% de la flotte a de l’air. Cinq des six lignes ont une fréquence moyenne de 3 minutes aux heures de pointe. Nous continuons à travailler pour améliorer la fréquence de la ligne E. Nous changeons déjà toutes les lignes de bout en bout et le système de signal. »

Il a ensuite évoqué la sécurité: “Nous avons la responsabilité que les 3 millions de Buenos Aires, les 3 millions de Buenos Aires et les touristes qui nous visitent se sentent en sécurité.” «Au cours de la dernière année, tous les crimes dans la ville ont chuté»il a assuré. «Nous continuerons d’investir pour vivre plus paisiblement dans tous les quartiers. Nous doublerons le temps d’instruction des cadets afin qu’ils reçoivent la meilleure formation et avec les 2000 cadets qui vont graduer chaque année, nous atteindrons un nombre optimal de policiers pour patrouiller dans tous les quartiers. Nous continuerons également d’ajouter des caméras de sécurité et la reconnaissance faciale. »

Enfin, le chef du gouvernement de Buenos Aires a également évoqué la politique environnementale. “Buenos Aires est une ville respectueuse de l’environnement et responsable, où le gouvernement et les voisins travaillent ensemble pour réduire l’impact du changement climatique et promouvoir les changements culturels nécessaires pour freiner son progrès”, a-t-il déclaré. «Au cours des quatre dernières années, nous avons promu la séparation et le recyclage des déchets, nous avons interdit les sacs en plastique et les pailles, nous avons mis des points verts dans toutes les communes pour récupérer le pétrole et les matériaux électroniques, et nous avons changé les lumières de la ville pour des lumières LED qu’en plus de mieux éclairer et de donner plus de sécurité, ils durent plus longtemps et polluent moins. Nous sommes la première capitale de l’Amérique latine avec un éclairage public 100% LED“