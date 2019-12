Horizon: Zero Dawn aura sa propre bande dessinée en 2020

L'éditeur américain Titan Comics a révélé que le 2 mai 2020 sortira le premier numéro de la série de bandes dessinées inspirées d'Horizon: Zero Dawn . La date choisie n'est pas une coïncidence, mais il s'agit Journée de la bande dessinée gratuite. Cela signifie que le premier magazine – le numéro zéro – sera totalement libre d'essayer de toucher le plus de publics possible et de les inviter à suivre l'histoire à partir de là.