Horloges Galets, Océans et Guêpes

La vie, sans limites

Il existe de nombreuses façons d’évaluer le changement planétaire

Atmosphères de galets

La perte de composants atmosphériques au fil du temps est un problème majeur pour les planètes rocheuses, en particulier celles qui pourraient être capables d’abriter la vie. La Terre le fait lentement, un monde comme Mars l’a fait plus rapidement. Une nouvelle étude de Howe et al. dans l’Astrophysical Journal se penche sur les détails d’un scénario légèrement différent: la perte atmosphérique pour les jeunes mondes analogiques de la Terre avec des atmosphères initialement massives (dominées par l’hydrogène moléculaire et l’hélium), formé à partir d’un soi-disant mécanisme “d’accrétion de galets”. Ils examinent la perte par des mécanismes comme la fuite de Jeans, la fuite hydrodynamique, les vents stellaires, l’érosion par impact, la photoionisation et la photodissociation. Curieusement, la photodissociation par la lumière ultraviolette de faible énergie (la division des molécules qui permet aux éléments plus légers de s’échapper dans l’espace) semble pouvoir représenter 90% des pertes atmosphériques, avec une érosion par impact (due aux collisions d’astéroïdes) d’environ 5%. Le hic, c’est que ces mondes ne perdent pas beaucoup d’ambiance. Il semble difficile d’expliquer comment les mondes accrétés de galets pourraient jamais perdre suffisamment de leurs ingrédients primordiaux pour finir par ressembler à la Terre.

Énergie océanique

Qu’arrive-t-il aux océans d’une planète terrestre lorsque la planète se réchauffe? Le réchauffement climatique sur Terre apporte malheureusement un ensemble de réponses. Une nouvelle étude statistique réalisée par Hu et al. dans Science Advances utilise trois décennies de données, ainsi que la modélisation informatique pour sonder la circulation de l’eau, constatant que l’énergie cinétique des principaux courants dans les océans de la Terre a augmenté d’environ 15% par décennie. Une grande partie de cela pourrait être due à l’augmentation documentée des énergies éoliennes océaniques. Mais ce qui se passe exactement n’est pas encore clair – l’évolution des modes de circulation pourrait également contribuer à la façon dont les mesures évoluent, et ce qui est observé est une tendance en plus d’une gamme de variations. Néanmoins, d’un point de vue physique, tout cela a du sens – l’augmentation des températures dans un système doit se manifester dans l’énergie de ce système.

Horloges de guêpe

Il y a environ 12 000 ans, il y a eu une autre période d’élévation du niveau de la mer sur Terre, alors qu’elle émergeait d’une période glaciaire. En l’occurrence, certaines zones côtières du nord de l’Australie ont été inondées, perturbant les sociétés humaines qui s’y trouvaient. Aujourd’hui, une technique remarquablement ingénieuse de datation de l’art rupestre ancien de la région a été utilisée pour montrer qu’un style unique d’œuvres d’art – avec des figures humaines élancées appelées Gwions – coïncide avec cette période. Cette œuvre n’utilise pas de charbon de bois, qui autrement fournirait du carbone pour la datation aux radio-isotopes. Mais les chercheurs ont découvert que les guêpes construisaient des nids de boue sur les parois de la grotte – avant qu’elles ne soient peintes et après. Les guêpes ont également incorporé des particules de carbone de l’environnement dans leurs constructions de boue collante. Datation que le carbone fournit une plage de temps «avant et après» pour les peintures elles-mêmes. Cette gamme se situe il y a 12 000 ans et suggère que l’art inhabituel aurait pu être influencé par des environnements perturbés et des dynamiques culturelles alors que le monde autour des artistes était transformé.

Caleb A. Scharf

Caleb A. Scharf est directeur de l’astrobiologie à Columbia University. Il est auteur et co-auteur de plus de 100 articles de recherche scientifique en astronomie et astrophysique. Son travail a été présenté dans des publications telles que New Scientist, Scientific American, Science News, Cosmos Magazine, Physics Today et National Geographic.

