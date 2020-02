Horreur à Puerto Deseado: deux hommes ont assassiné un garçon de 4 ans et violé sa mère, qui prétendait être morte pour survivre

Jeudi après-midi, la ville de Santa Cruz de Puerto Deseado elle a été touchée par un acte aberrant contre une mère et son fils s’est produit dans la plage de Punta Cavendich.

Comme le rapporte le journal La Opinion Austral, là-bas Une femme de 44 ans marchait avec son fils sur 4. Ils étaient venus de Salta pour rendre visite à un fils aîné et ils ont été approchés par derrière par deux hommes, Ils les ont menacés avec une arme blanche et les ont emmenés dans une zone rocheuse de La Cueva de los Leones.

En ce lieu, tandis que l’un abusait sexuellement de la femme, l’autre tenait l’enfant avec un couteau dans le cou qui, sans aucune explication apparente, a été poussé vers la falaise. Le garçon est décédé au cours de l’automne.

Selon le journal Patagonian, les assaillants ont traqué la femme avec les lacets des chaussures de votre enfant. Alors il ne pouvait pas crier et demander de l’aide, sa bouche était couverte de chaussettes.

La mère a essayé de résister et a frappé son agresseur avec une pierre. Cependant, sous la menace de tuer son fils, a été violée puis attaquée par des cailloux dans la tête.

Les deux hommes l’ont cru morte et se sont échappés, ne sachant pas qu’elle pouvait voir l’un d’eux. Comme ça Il a attendu qu’ils s’éloignent et s’est levé pour obtenir de l’aide. Finalement, un voisin de l’endroit l’a trouvée gravement blessée et a prévenu la police.

La femme Elle a été admise à l’hôpital de district avec plusieurs ecchymoses et une blessure à la tête.

Des policiers provinciaux ont mené une boulon de fonctionnement dans la ville et sur les routes de l’endroit pour trouver les deux meurtriers. Les tâches de collecte de preuves devaient être accomplies rapidement car la marée montait rapidement sur les lieux du crime.

Les voisins de Puerto Deseado ont organisé une marche pour ce vendredi pour demander justice et trouver les coupables. La concentration se fera devant le siège du commissariat de police local puis ils iront à la Cour d’Instruction.