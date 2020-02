Horreur à Rosario: ils ont trouvé la jambe calcinée d’un bébé dans une décharge

Une découverte macabre s’est produite ce mercredi dans la ville de Rosaire Lorsque les opérateurs travaillant avec une chargeuse-pelleteuse retirant les déchets d’un terrain vague utilisé comme décharge, ils ont découvert une jambe calcinée Ce serait un bébé d’environ quatre ans.

L’incident s’est produit dans le quartier d’Empalme Graneros, dans la zone Olivé et De Ángelis, un secteur sur le passage du ruisseau Saladillo où les habitants de la région jettent quotidiennement des déchets qui sont généralement incinérés.

La jambe calcinée a été retrouvée hier vers 18 heures, et En raison du manque de lumière dans la zone, le personnel de l’Agence d’enquête criminelle a dû préserver la scène avec des ceintures de sécurité pour approfondir l’expertise aujourd’hui dans la matinée., a rapporté The Citizen.

La découverte macabre Cela correspondrait à un enfant entre trois et six ans. Cependant, dans le quartier, il n’y a pas de demande de localisation des mineurs. L’affaire était du ressort du procureur de l’unité des homicides pour meurtre, Luis Schiappa Pietra. Des sources de recherche ont rapporté que dans les premières heures de ce jeudi Ils commenceront à retirer le lieu afin de retrouver le reste du corps pour pouvoir l’identifier.

“La viande était comme du rouge, comme un feu”, un voisin de l’endroit comploté. “Nous n’avons jamais l’intention de voir ce que nous voyons maintenant, nous n’avons pas de lumière, nous n’avons pas de caméras”, a-t-il dénoncé en dialogue avec Telenoche Rosario. “Ils viennent de partout pour jeter des ordures, jeter des sacs, des chiens morts, c’est dégoûtant, ce n’est pas la terre des hommes” insista-t-il.

La violence ne s’arrête pas à Rosario et s’est intensifiée en seulement deux mois de cette année 2020, laissant un plus de 40 morts violentes – Principalement lié aux combats entre gangs dédiés au trafic de drogue – en près de 60 jours. En raison de l’avancement du crime, la cible principale est le ministre de la Sécurité, Marcelo Sain, qui est interrogé sur son aptitude à exercer ce poste dans un contexte aussi sensible et inquiétant. Dans les dernières heures, Sain a été interrogé par une blague qu’il a faite à la fin d’une interview, dans laquelle il a déclaré: “Je me suis reposé (à Buenos Aires) parce que sinon je me fais tirer dessus.”

C’est la deuxième fois de la semaine que le responsable de Santa Fe publie des déclarations qui ont suscité la controverse. Il y a quelques jours, interrogé sur les plus de 40 décès enregistrés à Rosario, il a déclaré que l’augmentation des délits au cours des premiers mois de l’année “est assez saisonnière à cette époque”. «Nous ne savons pas pourquoi, nous ne savons pas quelle en est la raison. Il n’y a jamais eu d’explication du gouvernement précédent et nous n’avons pas eu le temps de la trouver non plus », a-t-il dit lorsqu’on lui a demandé pourquoi.

“La majorité des homicides se produisent dans des quartiers où la drogue qui est ensuite consommée dans le centre est vendue, dans des endroits où vivent des gens honnêtes. Les grandes organisations qui réglementaient et organisaient l’entreprise ont leurs première et deuxième lignes emprisonnées et ces événements sont menés par des troisième ou quatrième lignes qui gèrent les affaires de leurs anciens patrons mais avant qu’ils ne soient soldats», A déclaré Sain, qui a succédé au gouverneur Omar Perotti le 10 décembre de l’année dernière après des années de gestion socialiste.