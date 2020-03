Houston Rockets remporte la victoire contre Boston Celtics 110-111

Houston Rockets a remporté la victoire contre Boston Celtics loin de chez eux par 110-111 lors d’une nouvelle journée NBA. Les locaux viennent de gagner à domicile pour Utah Jazz par 103-114, tandis que les visiteurs ont également remporté la victoire à domicile contre Grizzlies de Memphis 140-112, donc après le match, ils ajoutent un total de sept victoires consécutives. Avec ce résultat, Houston Rockets il parvient à s’imposer en play-off avec 38 matchs gagnés sur 58 joués. Pour sa part, Boston Celtics, après le match, il parvient également à rester en play-off avec 41 matchs gagnés sur 58 disputés.

Pendant le premier quart, l’équipe à domicile était le principal dominateur, en fait, il a obtenu un partiel 11-2 et a eu une différence maximale de 10 points (26-16) jusqu’à la fin avec un 28-19. Par la suite, au deuxième trimestre, les locaux se sont distancés sur le tableau de bord, en fait, ils ont obtenu un autre partiel au cours de ce trimestre de 12-2 et ont eu une différence maximale de 17 points (42-25) au cours du quatrième, ce qui s’est terminé par un résultat partiel du 28 au 26. Après cela, les équipes se sont arrêtées avec un 56-45 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, il y a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord, qui se sont soldés par un résultat partiel de 22-36 (et un total de 78-81). Enfin, au cours du dernier quart-temps, les joueurs de l’équipe à domicile ont réussi à égaliser le match grâce à un retour et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 26-23. Après tout cela, le match a atteint la fin du quart avec une égalité à 104 points entre les deux équipes, il a donc fallu étendre le temps réglementaire à une prolongation.

L’extension a été caractérisée par différents changements de leader dans le tableau de bord et s’est conclue par un résultat partiel de 6-7, soit le résultat final du match 110-111 en faveur de Houston Rockets.

Pendant le match, Houston Rockets il a remporté la victoire grâce à 41 points, cinq passes décisives et huit rebonds de Russell Westbrook et les 16 points et 16 rebonds de Robert Covington. Les 32 points, cinq passes décisives et 13 rebonds de Jayson Tatum et les 26 points, sept passes décisives et cinq rebonds de Marcus Smart ils n’étaient pas suffisants pour Boston Celtics Gagnez le match.

Dans le prochain match NBA, Houston Rockets mesurez votre force avec New York Knicks dans le Madison Square Garden. De son côté, le prochain jeu de Boston Celtics sera contre Brooklyn Nets dans le Td Garden.