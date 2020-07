Howard jouera avec les Lakers et critiquera la NBA pour avoir limité les messages sur les maillots

Annonces :

Les nouvelles dans le monde de la NBA ont eu pour toile de fond le racisme et la justification de la lutte pour la justice sociale lundi après que le pivot Dwight Howard a dit qu’il serait avec les Lakers de Los Angeles dans le » bulle « d’Orlando, tandis que d’autres joueurs ont critiqué la ligue pour limiter les messages sur les maillots.

Howard, qui n’avait pas dit qu’il était temps de concourir mais de continuer à se battre pour la cause sociale et raciale, a confirmé ce soir via . qu’il rejoindra l’équipe à Orlando pour relancer la saison NBA.