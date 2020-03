HRW dénonce de graves abus de la police colombienne lors des manifestations et demande des mesures pour la mort de Dilan Cruz

MADRID, 10 mars (EUROPA PRESS) –

L’ONG Human Rights Watch (HRW) a dénoncé mardi les “abus graves” commis par des agents de la police nationale colombienne lors des manifestations enregistrées dans le pays fin 2019 et a demandé à l’escadron anti-émeute (Esmad) de clarifier le décès de Dilan Cruz, décédé lors des manifestations et devenu une icône.

Le directeur des Amériques de HRW, José Miguel Vivanco, qui estime que les progrès réalisés dans le cadre des enquêtes sur le recours excessif présumé à la force, a indiqué avoir reçu “des allégations crédibles et des preuves de sévices graves”.

Parmi eux, a-t-il expliqué, figurent “des détentions arbitraires, des coups brutaux contre des manifestants pacifiques, des détenus et des passants”. “Il est essentiel que le président (Iván) Duque envoie un message clair que les forces de l’ordre n’autorisent pas les forces publiques à violer les droits de l’homme et que les abus ne seront pas tolérés”, a-t-il déclaré, selon un communiqué de la ONG

Le 22 janvier, le procureur général du pays, Fabio Espitia, a déclaré à HRW qu’il enquêtait sur 72 cas possibles d’abus de la police pendant les manifestations, qui ont commencé le 21 novembre et ont recueilli une série de demandes du gouvernement. Cependant, personne n’a été inculpé pour le moment.

Le Ministère de la défense a annoncé que des enquêtes avaient été ouvertes sur 32 cas présumés d’abus, mais ceux-ci seraient examinés par la justice militaire et non par la justice ordinaire, une question qui inclut le droit international.

L’ONG a documenté six cas dans lesquels plusieurs policiers ont brutalement battu des manifestants et des passants. L’un d’eux est Carlos Steyler Obregón, 24 ans, qui aurait été agressé par la police lors de son passage par des manifestants à son retour du travail.

À cet égard, il a dénoncé la détention arbitraire de manifestants et de passants, ainsi que de journalistes couvrant les manifestations. Dans certains cas, la police aurait abusivement utilisé une disposition de la loi colombienne autorisant la police à “déplacer” une personne vers un “centre de protection sociale” pour “leur protection” ou celle de tiers.

La loi n’autorise ce “transfert” que lorsqu’il est “le seul moyen disponible pour éviter le risque pour la vie ou l’intégrité” et exige que les membres de la famille de la personne soient contactés en premier ou qu’ils soient emmenés dans un établissement de santé. Dans plusieurs des cas documentés par HRW, il n’y avait aucun risque pour la vie ou l’intégrité d’une personne, comme l’organisation l’a averti.

La Bolivie, l’Équateur, le Chili ou le Pérou ont également connu de fortes mobilisations ces derniers mois, mais pour des raisons différentes. Dans le cas de la Colombie, des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour exiger des améliorations allant des questions économiques à d’autres liées à la sécurité.

L’objectif principal des mobilisations est de rejeter “le” peloton “du président et les mesures du Fonds monétaire international (FMI) et de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Les revendications comprennent des améliorations sociales, une plus grande sécurité dans les territoires touchés par le conflit armé et la reprise du dialogue de paix entre le gouvernement et la guérilla de l’Armée de libération nationale (ELN), entre autres.