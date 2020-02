Huawei et d’autres fabricants de puces chinois gardent leurs usines ouvertes malgré le coronavirus

SHANGHÁI, 3 février (.) – Certaines entreprises technologiques chinoises continuent de fabriquer des pièces et des produits malgré les appels du gouvernement à cesser de travailler dans diverses villes et provinces tandis que Pékin tente de stopper la propagation du coronavirus qui ravage le pays. Le géant chinois des télécommunications Huawei Technologies a déclaré lundi qu’il avait repris la production de biens, y compris les appareils grand public et les équipements de télécommunications, et que ses usines fonctionnaient normalement.

La société a redémarré la fabrication conformément à une exemption spéciale qui permet à certaines industries clés de rester opérationnelles, malgré la demande de Pékin de suspendre toute activité dans certaines villes et provinces.

Un porte-parole de la société a déclaré que la majeure partie de la production était à Dongguan, une ville du sud de la province du Guangdong.

D’autres sociétés ont également maintenu leur production, dans certains cas même pendant le Nouvel An chinois, signe de l’importance cruciale que Pékin attache à la chaîne d’approvisionnement technologique nationale, un problème qui provoque des frictions avec les États-Unis.

Yangtze Memory Technologies (YMTC), un fabricant de cartes mémoire flash soutenu par l’État basé à Wuhan, la ville où le foyer du nouveau coronavirus est originaire, a confirmé lundi que la production n’avait pas cessé.

“Actuellement, la production et les opérations au YMTC se déroulent normalement et de manière ordonnée”, a déclaré lundi un porte-parole de la société.

Le porte-parole a ajouté qu’aucun cas d’infection n’a été confirmé chez les employés de l’usine et que l’entreprise a pris certaines mesures d’isolement pour assurer la sécurité des employés.

(Information par Josh Horwitz et Brenda Goh; Traduit par Jose Elías Rodríguez dans la salle de presse de Madrid)