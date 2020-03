SANTIAGO DE CHILE (AP) – Un huitième cas de coronavirus au Chili a été confirmé par les autorités sanitaires dimanche, il s’agit d’une personne de 83 ans qui était en contact avec un parent en visite, qui est tombée malade du COVID-19 à son retour au États Unis.

Le cas a été enregistré dans la région métropolitaine, a confirmé le ministère chilien de la Santé. La personne présentait des symptômes associés à une affection respiratoire légère et est en bonne santé, admise dans un centre privé, sous observation.

Les autorités sanitaires identifient tous leurs contacts à suivre.

Il s’agit du cinquième cas dans la région métropolitaine, trois d’entre eux dans la même famille, avec un couple infecté à Talca (250 km au sud de Santiago) et une autre personne dans le Lake District (plus de 1 000 km au sud de Santiago).

Samedi, la première personne est décédée de cette maladie en Argentine et en Amérique latine, a confirmé un homme de 64 ans vivant à Buenos Aires qui avait voyagé en Europe et ayant des antécédents tels que le diabète, l’hypertension, la bronchite chronique et l’insuffisance rénale. le Ministère de la santé de la nation argentine.

La victime ne faisait pas partie des huit cas confirmés dans le pays, mais il s’agissait d’une neuvième infection confirmée par l’institut en charge des tests en Argentine samedi après-midi.

Au Costa Rica, le ministère de la Santé a confirmé samedi quatre nouveaux cas de coronavirus, qui s’ajoutent à celui d’une femme américaine confirmée vendredi.

Parallèlement, le Pérou a enregistré cinq nouveaux cas de COVID-19, ce qui porte son total à six, a indiqué le ministère de la Santé de ce pays.

L’information a été publiée le même jour que le Paraguay a confirmé son premier cas de nouveau coronavirus, réunissant neuf pays d’Amérique latine touchés par l’épidémie.

Le Paraguay, le Chili, l’Argentine, le Mexique, le Brésil, l’Équateur, le Pérou, la Colombie et le Costa Rica sont les pays d’Amérique latine avec des cas confirmés de nouveau coronavirus.

Selon les dernières données officielles, il y a dans le monde plus de 101 000 personnes infectées et plus de 3 400 décédés.