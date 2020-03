«Human Nature» offre aux novices CRISPR une introduction de base

Les humains bricolent les gènes des plantes et des animaux grâce à une reproduction sélective depuis des millénaires. Mais la capacité de changer notre propre ADN est quelque chose de très nouveau.

L’outil d’édition de gènes CRISPR offre la promesse de corriger les fautes de frappe génétiques qui causent une série de maladies. Le documentaire Human Nature – qui a été ouvert dans certaines villes américaines le 13 mars, et d’autres suivront – présente aux téléspectateurs la technologie. Des graphiques, des images d’archives et de belles images aident à expliquer comment les scientifiques ont pris une enzyme coupant l’ADN et sa molécule guide, qui forment la base des systèmes immunitaires bactériens, et les ont transformés en CRISPR / Cas9, souvent simplement appelé CRISPR. Les pionnières de la technologie, dont Jennifer Doudna, Feng Zhang, George Church et Emmanuelle Charpentier, racontent des découvertes fortuites et des idées durement gagnées dans l’histoire du développement de CRISPR sur plusieurs décennies.

Au cœur du film se trouve une discussion éthique sur l’opportunité d’autoriser les scientifiques à utiliser CRISPR pour effectuer des changements dans les ovules, le sperme ou les embryons qui pourraient être hérités par les générations futures. Dans une scène, le président russe Vladimir Poutine a déclaré à un groupe de jeunes que l’utilisation de CRISPR pour créer des designers pourrait être plus dangereuse que la bombe nucléaire. En contrepoint, le bioéthicien Alta Charo de la faculté de droit de l’Université du Wisconsin à Madison affirme que de telles craintes pourraient être exagérées.

Le film est vaste, mais avec quelques omissions flagrantes. Plus particulièrement, en 2018, le chercheur chinois Jiankui He a annoncé que des bébés humains étaient nés d’embryons édités par CRISPR (SN: 12/22/18 & 1/5/19, p. 20). Cette annonce a déclenché une tempête de controverses et de débats parmi les scientifiques sur l’opportunité de promulguer un moratoire auto-imposé sur l’édition héritable. En décembre 2019, il a été condamné à trois ans de prison pour avoir falsifié des documents afin de donner l’impression qu’il avait l’approbation d’un comité d’examen éthique pour faire le travail. La seule référence du film à l’événement est une carte de titre à la fin qui décrit brièvement ce qui s’est passé et déclare: «C’est la première fois dans l’histoire que les humains éditent le code génétique d’une génération future. Cette expérience controversée a intensifié le débat mondial sur l’endroit où nous, en tant qu’espèce, devons tracer la ligne. »

Il a été annoncé alors que le tournage de Human Nature se terminait. Il était trop tard «pour ajouter quelque chose de substantiel» qui capturerait toutes les nuances de l’affaire, a déclaré le réalisateur du film, Adam Bolt. Les violations de l’éthique médicale du chercheur chinois pourraient également avoir nui à l’exploration du film sur l’opportunité d’autoriser le montage héréditaire en général, dit Bolt. “Nous voulions vraiment faire ce film sur le débat plus large de” devrions-nous faire cela. “”

Le film passe également sous silence certains impacts environnementaux potentiels. L’idée de ramener des animaux disparus (avec un clip de Jurassic Park) est discutée. Mais le concept de lecteurs de gènes, qui a des implications plus immédiates, est ignoré. Les scientifiques envisagent d’utiliser les lecteurs de gènes – une version auto-reproductrice, couper-coller de CRISPR – pour éliminer les moustiques porteurs du paludisme ou éliminer les espèces envahissantes, par exemple. Mais en introduisant des gènes nuisibles dans les organismes sauvages, les lecteurs de gènes ont le potentiel d’envoyer des espèces entières à l’extinction (SN: 10/27/18, p. 6). Certes, les commandes de gènes sont difficiles à expliquer, mais elles méritent une mention.

Dans l’ensemble, la nature humaine obtient la bonne science, mais son explication du fonctionnement de CRISPR est incomplète et peut être trompeuse. Le film montre une application de CRISPR qui consiste à découper l’ADN contenant une mutation puis à le coller dans une copie saine du gène. CRISPR pourrait théoriquement fonctionner de cette façon, mais dans la pratique, les scientifiques ont eu des problèmes avec cette méthode. Au lieu de cela, lorsque CRISPR effectue une coupe, les extrémités des brins d’ADN coupés sont généralement collées au hasard, créant une mutation qui peut briser un gène. Cela peut ne pas sembler utile, mais c’est la base de certains traitements possibles pour les maladies génétiques (SN: 8/31/19, p. 6).

La nature humaine est une bonne introduction pour ceux qui se demandent de quoi il s’agit au sujet de CRISPR. Aucun film ne peut capturer toute l’étendue de la portée de l’outil. Mais en évitant les bébés CRISPR, les commandes de gènes ou même certains des défis du traitement des maladies, le film brosse un tableau plus rose que ce qui est justifié. Ces sujets méritent une suite.