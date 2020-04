Humour, ironie et beaucoup de musique: Horacio Fontova en vidéos

Horacio “el Nergo” Fontova est décédé ce matin à l’âge de 73 ans à l’hôpital Finochietto où il avait été interné pendant une longue période, comme l’a confirmé Teleshow de l’Association argentine des acteurs.

Artiste intégral, il était dessinateur, compositeur, écrivain, chanteur et humoriste. L’un de ses emplois les plus mémorables était Le pire n’est rien, où il a joué, entre autres, le personnage Sonia Braghuetti, un employé qui a harcelé les personnes interrogées de Jorge Guinzburg.

Son travail dans ce cycle humoristique le rendait digne de deux prix Martín Fierro, le premier pour l’Apocalypse et le second pour le meilleur acteur comique.

Là, il a également fait d’autres croquis comme «Cours pour entrer dans le premier monde», où, parlant en anglais et habillé en Indien, il a présenté: «C’est un apprentissage nécessaire pour passer d’un pays bananier à un pays hamburger».

Il y a quelque temps en dialogue avec Teleshow le manque de tels programmes a été déploré: «Malheureusement, les choses ont changé pour le pire. Notez qu’il n’y a plus de programmes comme celui que nous avons fait avec le bien-aimé Guinzburg, comme Olmedo, ou La Nut, ou le Telecataplum uruguayen. Il me semble qu’il s’agit d’investissements: aujourd’hui tout se réduit à la tarasca et à la transa. Il a peint la chose comme ça, et ça a beaucoup changé. »

“Je ne vais pas vous parler d’un révolutionnaire, mais nous avons fait ce que nous aimions le plus: un humour assez libre – il a rappelé Le pire n’est rien-. Il n’y a pas eu d’oppositionsLa politique n’était pas là dans la paume de la main comme c’est le cas actuellement, tout se résume à cela. C’était une période un peu plus calme et plus heureuse. Maintenant, tout est très bouleversé. Jorge était mon frère, mon grand ami, dommage qu’il soit parti très tôt », dit-il.

Mais elle s’est également démarquée en tant que chanteuse et dans chaque chanson, elle a mis sa touche d’humour et d’ironie, comme dans “Columbus Columbus”: «Les frères Finch étaient … des marins. Qu’ils sont partis avec Columbus qui était un vieux … boucanier. Et ils sont allés à Calcutta pour chercher des … plages. Et les Indiens Motilones ont interrompu … le retrait. Columbus Columbus et son fils Cristobalito ».

Bien que sa musique le fasse rire, il a une fois clarifié: “La musique n’est pas drôle. Il y a toujours des interventions délirantes de ma part, je dis des choses, mais disons que la musique est sérieusement faite ».

En musique, son moment de plus grande exposition a été avec Fontova et ses neveux, dans les années 80, grâce à la chanson “Je me sens bien”. Cependant, sa carrière avait commencé auparavant, avec des groupes comme Patada de Mosca et le Duo Nagual.