Hygiène des mains et de l’esprit pendant la pandémie

Il est maintenant temps pour l’hygiène des mains et de l’esprit.

“Vous n’avez pas besoin d’ajouter beaucoup aux directives du CDC sur le lavage des mains pour en faire une pratique de méditation”, observe l’auteur Taylor Plimpton. «Le simple fait de suivre attentivement les étapes nécessite de la concentration, de la présence et une immersion complète dans ce que vous faites.»

La méditation peut nous aider à comprendre en profondeur comment notre monde devient de plus en plus interconnecté. Avec ces connexions viennent la vulnérabilité et la responsabilité. Nous oublions cette réalité ou, pire, l’ignorons délibérément jusqu’à ce que ce soit à notre tour d’être personnellement affecté. Autrement, l’isolationnisme (notamment différent de l’auto-isolement) et le nationalisme ne font que nous rendre particulièrement vulnérables en cas de pandémie.

La nouvelle épidémie de coronavirus, qui est apparue à Wuhan, en Chine, s’est propagée dans le monde entier et a déclenché la peur dans presque tous les coins du globe. Au milieu de ces temps sans précédent, incertains et difficiles, nous nous sommes arrêtés pour contempler: Que révèle ce virus mortel sur la nature humaine? Que pouvons-nous apprendre sur l’interconnexion humaine avec l’environnement?

NATURE HUMAINE

«Je ne suis ni victime de ce virus ni connais personnellement une personne qui en a été infectée», explique l’un d’entre nous (Rinchen Wangyal). «Mais j’ai un frère qui était en Chine avec sa famille, et comme beaucoup d’autres personnes en Chine et dans le monde, je savais qu’ils étaient paniqués à propos de la nouvelle crise épidémique du coronavirus. Ainsi, je me demandais, en tant que bouddhiste, ou plus important en tant qu’être humain, comment je devrais faire face à cette crise. Grâce aux programmes scientifiques d’été de l’Emory-Tibet Science Initiative pour les moines au monastère de Drepung Losel Ling au Karnataka, en Inde, je suis conscient que les virus peuvent se propager de manière incontrôlée. Certains virus peuvent se transmettre d’autres espèces animales à l’espèce humaine, provoquant des maladies, voire des décès. “

À travers une double optique bouddhiste tibétaine et scientifique occidentale, nous voyons que les états émotionnels, psychologiques et physiques des êtres humains changent constamment. Le bouddhisme et la science nous disent qu’il est impossible d’éviter de tels changements car rien n’a d’existence absolue et permanente.

Ce virus minuscule et enrichi nous rappelle l’inclusion de la nature humaine dans ce processus en constante évolution. Nous ne faisons pas exception. Nous aussi, nous sommes impermanents. Notre sort est imprévisible. Nous vivons tous des réalités différentes de manière instable. La beauté réside dans l’unité de l’impermanence; l’impermanence étant une caractéristique commune à tout ce qui vit, a vécu ou vivra.

INTERDÉPENDANCE

Il est de plus en plus évident que nous ne savons pas comment interagir avec notre monde naturel. Nous exploitons les ressources naturelles pour la satisfaction à court terme des humains avec peu de considération pour les conséquences à long terme. Le chimiste suédois lauréat du prix Nobel Svante Arrhenius a estimé l’augmentation des températures mondiales comme un effet de la combustion généralisée de charbon en 1896. Bien plus d’un siècle plus tard, nous continuons de nous attaquer aux réalités du changement climatique.

L’approche Une seule santé a été recommandée pour la préparation à une pandémie en 2007, à la suite d’une réunion internationale qui a appelé à une action interdisciplinaire et coordonnée entre les secteurs de la santé humaine, animale et environnementale. Le terme «One Health» est relativement nouveau. Le concept n’est pas. Dans Native Science: Natural Laws of Interdependence, Gregory Cajete décrit la science et la vision du monde des premiers peuples du continent américain. Nous, humains, sommes intimement liés au monde naturel et à ses processus, créatures et forces.

Selon le concept bouddhiste d’origines interdépendantes vieux de plus de 2 000 ans, les «phénomènes conditionnés» sont les événements qui sont produits par leurs causes et leurs conditions. Dans notre cas, une combinaison complexe de causes et de conditions entrelacées a produit les effets du virus du SRAS-CoV-2 et de la maladie COVID-19.

Nous, êtres humains, dépendons de l’environnement naturel. Lorsque nous nous engageons dans des comportements écologiquement non durables, nous augmentons les possibilités d’émergence de maladies zoonotiques, celles qui se propagent des animaux non humains aux humains.

De plus en plus de personnes sont en contact avec des animaux sauvages alors que les populations humaines se développent et se développent dans des terres auparavant vierges. Il y a une circulation accrue des personnes, des animaux et des produits d’origine animale. Cette pandémie n’est pas le résultat du virus seul. L’histoire, la politique, l’économie et la culture ont toutes influencé la propagation de cette maladie.

FACE À LA CRISE ENSEMBLE

Nous devons assumer la responsabilité de la sécurité et du bien-être de nos semblables. Nous sommes ensemble dans le désir de bonheur et d’absence de souffrance. Notre survie dépend toujours des autres, même si nous ne le savons peut-être pas. COVID-19 a rendu cela plus clair que jamais.

Pour atténuer les impacts négatifs, nous devons échanger des idées et des approches entre les sciences sociales, juridiques et économiques dans des conversations qui incluent des communautés, des experts scientifiques et des administrateurs. Nous devons tenir compte de l’éthique des droits de l’homme, de la santé animale, de l’environnement et des sciences sociales.

L’observation et l’investigation individuelles de notre nature humaine et de notre interdépendance sont une première étape vers la réalisation de ces objectifs à multiples facettes – quelque chose à envisager pendant les 20 à 30 secondes que vous passez à vous laver les mains.

Il est maintenant temps pour l’hygiène collective des mains et de l’esprit.