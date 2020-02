Ibaka et Juancho se distinguent dans les triomphes de Raptors et Nuggets | Sports

L’attaquant de puissance Serge Ibaka et l’attaquant de puissance Juancho Hernangómez ont réalisé des performances exceptionnelles dans le jeu individuel et collectif qui ont aidé leurs équipes respectives des Toronto Raptors et des Denver Nuggets à remporter la victoire.

Ibaka a maintenu sa grande forme et à la tête des Raptors, il a de nouveau été décisif dans l’attaque en obtenant 21 points, deuxième meilleur buteur, des champions de la ligue actuels qui ont été imposés à domicile par 92-105 contre les Pistons de Detroit.