L’Argentin Nicolás Ibáñez a réalisé un match nul 2-2 contre San Luis contre les champions, Rayados de Monterrey, dans un match où l’équipe de l’Atlético de Madrid a perdu 2-0, le neuvième jour du tournoi Fermeture 2020 du football mexicain.

Rayados a converti l’Ivoirien Ake Loba (premier but du tournoi) et Jesus Gallardo, tandis que San Luis a marqué les Argentins Germán Berterame et Ibáñez.