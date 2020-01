Iberdrola souligne que l’électrification est un facteur clé du succès du “Green Deal” de l’UE | Les entreprises

Le président d’Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, a déclaré que “le facteur clé du succès du Green Deal de l’UE (un ensemble de propositions politiques pour aider à lutter contre le réchauffement climatique et la crise financière) sera l’électrification, ce qui pourrait conduire à que les services publics européens doubleront leurs investissements au cours des prochaines décennies. »

Lors de sa participation à la cinquantième édition du Forum économique mondial de Davos, Sánchez Galán a indiqué qu’il était convaincu que cet accord servirait à «rationaliser les procédures lors du traitement des nouvelles infrastructures et récompenser ceux qui transforment réellement leur modèle économique. Vers l’économie verte. Pour cela, il est essentiel de mesurer la contribution que chaque agent apporte aujourd’hui, au-delà des objectifs à très long terme. »

Il a déclaré que, même s’il s’agit d’un énorme défi, «tout le monde en bénéficiera: les clients, qui auront un meilleur service et plus d’options parmi lesquelles choisir; l’emploi, qui augmentera et sera plus qualifié; les fournisseurs, dont la charge de travail va augmenter; et les actionnaires, qui verront leurs investissements croître. »

“Chez Iberdrola, nous avons accéléré notre rythme d’investissement dans les énergies renouvelables et les réseaux intelligents pour atteindre un record de près de 10 milliards d’euros par an, deux fois plus qu’il y a quatre ans”, a poursuivi Ignacio Galán.

L’objectif est de lancer cette année encore 3 300 MW grâce à l’énergie propre, ce qui ajoutera jusqu’à 5 000 MW en 2019

Sánchez Galán Il a rappelé que «la transition énergétique est parfaitement viable, étant donné que nous avons déjà les technologies nécessaires à un coût très compétitif: à la fois l’éolien offshore, déjà mature, et le solaire photovoltaïque, dont les coûts ont baissé d’environ 80% depuis 2010, traversant l’éolien offshore, avec une baisse de 50% des coûts, ils sont capables de remplacer aujourd’hui les sources de production traditionnelle les plus polluantes. »

Il a également mis en évidence le rôle essentiel que les réseaux et le stockage d’électricité auront dans ce processus.

De même, il a souligné la nécessité de «repenser le système fiscal du secteur de l’énergie afin d’appliquer le principe« qui pollue, paie »,« répartissant de manière cohérente les coûts de décarbonisation entre les différents secteurs ».